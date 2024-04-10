Министерство финансов Нидерландов рассматривает возможность отмены некоторых изменений налогового плана на 2024 год
Министерство финансов Нидерландов опубликовало письмо в Сенат относительно отмены некоторых мер, одобренных в рамках Налогового плана на 2024 год, а также альтернативных предложений, которые были бы менее вредны для экономики.
Изменение режима 30%-ного регулирования (освобождения) для эмигрантов с 1 января 2024 года, позволяющее освобождение от уплаты дохода от трудовой деятельности до 30% в течение первых 20 месяцев, 20% в течение последующих 20 месяцев и 10% в течение последних 20 месяцев;
Отмена безналогового режима обратного выкупа акций для листинговых компаний с 1 января 2025 года, который предусматривает, что условное распределение резервов при обратном выкупе акций зарегистрированных на бирже компаний, являющихся налоговыми резидентами Нидерландов, будет облагаться налогом по ставке налога на дивиденды в размере 15%;
Увеличение банковского налога (сбора) с 1 января 2024 года;
Увеличение максимальной ставки налога на доходы физических лиц (блок 2) с 2024 года; и
Увеличение ставки налога на доходы физических лиц по Графе 3 с 2024 года;
Возможные альтернативы для покрытия доходов, потерянных в результате отмены мер, включают:
Отмена отрицательно оцененной налоговой схемы с точки зрения эффективности, результативности и осуществимости;
Увеличение взноса по общему страхованию по инвалидности;
Увеличение нижней или верхней ставки корпоративного подоходного налога или снижение нижнего порога ставки;
Сдвиг банковского налога в сторону более национально ориентированной налоговой базы;
Сокращение налога на прибыль МСП;
Увеличение нижней ставки в Блоке 2;
Повышение ставок налога на наследство и дарение; и