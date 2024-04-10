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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Министерство финансов Нидерландов рассматривает возможность отмены некоторых изменений налогового плана на 2024 год

Министерство финансов Нидерландов опубликовало письмо в Сенат относительно отмены некоторых мер, одобренных в рамках Налогового плана на 2024 год, а также альтернативных предложений, которые были бы менее вредны для экономики.

Ксения Шилкина
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Соответствующие меры включают:

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  • Изменение режима 30%-ного регулирования (освобождения) для эмигрантов с 1 января 2024 года, позволяющее освобождение от уплаты дохода от трудовой деятельности до 30% в течение первых 20 месяцев, 20% в течение последующих 20 месяцев и 10% в течение последних 20 месяцев;
  • Отмена безналогового режима обратного выкупа акций для листинговых компаний с 1 января 2025 года, который предусматривает, что условное распределение резервов при обратном выкупе акций зарегистрированных на бирже компаний, являющихся налоговыми резидентами Нидерландов, будет облагаться налогом по ставке налога на дивиденды в размере 15%;
  • Увеличение банковского налога (сбора) с 1 января 2024 года;
  • Увеличение максимальной ставки налога на доходы физических лиц (блок 2) с 2024 года; и
  • Увеличение ставки налога на доходы физических лиц по Графе 3 с 2024 года;

Возможные альтернативы для покрытия доходов, потерянных в результате отмены мер, включают:

  • Отмена отрицательно оцененной налоговой схемы с точки зрения эффективности, результативности и осуществимости;
  • Увеличение взноса по общему страхованию по инвалидности;
  • Увеличение нижней или верхней ставки корпоративного подоходного налога или снижение нижнего порога ставки;
  • Сдвиг банковского налога в сторону более национально ориентированной налоговой базы;
  • Сокращение налога на прибыль МСП;
  • Увеличение нижней ставки в Блоке 2;
  • Повышение ставок налога на наследство и дарение; и
  • Сокращение базовой надбавки, указанной в Блоке 3.

По материалам orbitax.com

#законопроект#Нидерланды
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#Нидерланды