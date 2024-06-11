Налоговое управление Саудовской Аравии выпустило Руководство по урегулированию споров, связанных с закятом, налогами и таможней

Саудовское Управление по закяту, налогам и таможне (ZATCA) выпустило Руководство по урегулированию закята, налогов и таможенных споров. Документ призван разъяснить правила и процедуры, утвержденные Советом директоров ZATCA, связанные с урегулированием споров, которые могут возникнуть между ведомством и налогоплательщиками, включая:
1. Основные принципы и концепции, а также законодательную базу для процедур урегулирования.
2. Правовую концепцию урегулирования споров и виды споров, которые могут быть урегулированы, например, споры, касающиеся метода расчета налога, суммы налога к уплате, расчета и размера штрафов / пеней, а также налоговых обязательств, включая сроки возврата и уплаты.
3. Методологии, которые могут применяться для урегулирования налоговых споров, в том числе:
4. Процедуру и сроки подачи заявления об урегулировании спора и другие общие положения.
В настоящее время Руководство доступно только на арабском языке, но ожидается, что будет выпущена его версия на английском языке.
По материалам Orbitax
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