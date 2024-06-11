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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Налоговое управление Саудовской Аравии выпустило Руководство по урегулированию споров, связанных с закятом, налогами и таможней

Саудовское Управление по закяту, налогам и таможне (ZATCA) выпустило Руководство по урегулированию закята, налогов и таможенных споров. Документ призван разъяснить правила и процедуры, утвержденные Советом директоров ZATCA, связанные с урегулированием споров, которые могут возникнуть между ведомством и налогоплательщиками, включая:

Ольга Кутяева
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1. Основные принципы и концепции, а также законодательную базу для процедур урегулирования.

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2. Правовую концепцию урегулирования споров и виды споров, которые могут быть урегулированы, например, споры, касающиеся метода расчета налога, суммы налога к уплате, расчета и размера штрафов / пеней, а также налоговых обязательств, включая сроки возврата и уплаты.

3. Методологии, которые могут применяться для урегулирования налоговых споров, в том числе:

  • Переговоры: Налогоплательщики могут вести переговоры с Управлением непосредственно через компетентный внутренний комитет для достижения компромиссного решения, удовлетворяющего стороны;
  • Посредничество: Налогоплательщики могут обратиться к нейтральному посреднику и специализированному налоговому консультанту, чтобы помочь разрешить споры с Управлением через компетентный внутренний комитет;
  • Назначение экспертов: Компетентный внутренний комитет может воспользоваться услугами сторонних экспертов в зависимости от сложности дела и характера спора, представленного на его рассмотрение, с целью улучшения понимания разногласий и сближения точек зрения; и
  • урегулирование спора мирным путем в судебном органе: Налогоплательщики могут обратиться в компетентный судебный орган для урегулирования споров с Управлением, что позволяет обеим сторонам обратиться за разрешением спора; и

4. Процедуру и сроки подачи заявления об урегулировании спора и другие общие положения.

В настоящее время Руководство доступно только на арабском языке, но ожидается, что будет выпущена его версия на английском языке.

По материалам Orbitax

#налоговые_споры#Саудовская Аравия
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Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые_споры#Саудовская Аравия