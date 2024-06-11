Парламент РФ рассматривает возможность повышения налогообложения доходов физических и юридических лиц

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Кроме того, ставка налога на прибыль организаций будет увеличена с 20% до 25%, а пороговые значения доходов и активов для упрощенной системы налогообложения будут увеличены до 450 млн рублей и 200 млн рублей соответственно.

Наконец, для юридических лиц при упрощенной системе налогообложения будут введены пониженные ставки НДС, в том числе невычитаемая ставка в размере 5% для доходов в размере от 60 до 250 миллионов рублей и 7% для доходов в размере от 250 до 450 миллионов рублей. При условии одобрения изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.