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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Парламент РФ рассматривает возможность повышения налогообложения доходов физических и юридических лиц

Российский парламент рассматривает законопроект, представленный Минфином 3 июня 2024 года, который увеличит налогообложение доходов физических и юридических лиц.

Ксения Шилкина
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Сюда входят следующие группы/ставки подоходного налога с населения:

Все услуги по этой теме:
  • до 2,4 млн руб. – 13% свыше
  • от 2,4 млн руб. до 5 млн руб. – 15%
  • от 5 млн руб. до 20 млн руб. – 18%
  • от 20 млн руб. до 50 млн руб. – 20%
  • свыше 50 млн руб. – 22%

Кроме того, ставка налога на прибыль организаций будет увеличена с 20% до 25%, а пороговые значения доходов и активов для упрощенной системы налогообложения будут увеличены до 450 млн рублей и 200 млн рублей соответственно.

Наконец, для юридических лиц при упрощенной системе налогообложения будут введены пониженные ставки НДС, в том числе невычитаемая ставка в размере 5% для доходов в размере от 60 до 250 миллионов рублей и 7% для доходов в размере от 250 до 450 миллионов рублей. При условии одобрения изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

По материалам sozd.duma.gov.ru

#законопроект#Россия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#Россия