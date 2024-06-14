Аудит и подача финансовой отчетности в Португалии Материал редакции

Португалия - страна в Южной Европе, член Европейского союза, которая занимает важное экономическое положение в регионе. Португальский рынок является привлекательным для иностранных инвесторов благодаря своему стратегическому расположению, стабильной политической ситуации и квалифицированной рабочей силе. В связи с этим, аудит и подача финансовой отчетности играют ответственную роль в экономике Португалии, обеспечивая прозрачность и достоверность финансовой информации фирм.

В статье мы рассмотрим важные аспекты аудита и подачи финансовой отчетности в Португалии, а также процедуры и требования, которым компании должны следовать для соблюдения законодательства.

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Номы законодательства, регулирующие аудит в Португалии

Будучи членом Европейского Союза, Португалия подчиняется требованиям бухгалтерского учета, аудита и финансовой отчетности, установленным в правилах и директивах ЕС и перенесенных в национальные законы и правила.

Декрет-закон № 262/1986 с последними поправками, внесенными декретом-законом № 9/2022, Кодекс компаний (Código das Sociedades Comercias), устанавливает основное назначение отчетности для всех хозяйствующих субъектов и требует от компаний вести бухгалтерский учет и готовить годовую финансовую отчетность.

Декрет-закон № 134/2012 с последними поправками, внесенными декретом-законом № 84/2019, наделяет Комиссию по стандартизации бухгалтерского учета (Comissão de Normalização Contabilística) полномочиями устанавливать стандарты бухгалтерского учета для корпоративных и государственных предприятий.

Система стандартизации бухгалтерского учета (Sistema de Normalização Contabilistica), созданная Декретом-Законом № 158/2009 с поправками, внесенными Декретом-Законом № 98/2015, устанавливает различные требования к финансовой отчетности в зависимости от размера и характера предприятия.

Стандарты МСФО применяются ко всем местным и зарубежным публичным компаниям.

Малые и средние компании могут выбирать между стандартами МСФО, принятыми в ЕС, и национальными стандартами бухгалтерского учета Португалии. Дочерние компании иностранных компаний, не использующих МСФО, должны использовать португальские стандарты бухгалтерского учета.

Требования к аудиту установлены в Законе № 140/2015, последняя поправка которого внесена Законом № 99-A/2021, который был издан для транспонирования Директивы и Регламента ЕС по аудиту (ЕС) № 537/2014. Закон напрямую принимает Международные стандарты аудита (ISA) и требует проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

Какие португальские компании должны проходить ежегодный аудит?

Согласно Кодексу компаний, как публичные компании с ограниченной ответственностью (S.A.), так и частные компании с ограниченной ответственностью (Lda.) подпадают под обязательный ежегодный аудит, если превышены два из трех пороговых значений в течение двух последовательных отчетных периодов:

Чистый оборот - 3 000 000 евро; Общие активы - 1 500 000 евро;

Средняя численность сотрудников в количестве 50 человек за год.



Частные компании с ограниченной ответственностью, при условии не превышения двух предыдущих пороговых значений, могут быть освобождены от ежегодного аудита.

Стоит заметить, что все субъекты общественного интереса: листинговые компании, кредитные учреждения, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании и некоторые страховые холдинговые компании обязаны проходить аудит в соответствии с Законом. отвечает Максим Агаев помощник аудитора

Срок подготовки и подачи финансовой отчетности в Португалии

В Португалии компании обязаны готовить и подавать финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными Торговым кодексом Португалии и Комиссией по рынку ценных бумаг Португалии (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).

Финансовый год, как правило, длится с 1 января по 31 декабря. Сроки подготовки и подачи финансовой отчетности в Португалии следующие:

Крупные компании

Крупные фирмы обязаны подготовить и подать годовую финансовую отчетность в течение четырех месяцев после окончания финансового года.

Малые и средние компании

Малые и средние организации обязаны подготовить и подать годовую финансовую отчетность в течение трех месяцев после окончания финансового года.

Консолидированная финансовая отчетность

Организации, являющиеся частью группы и обязанные подготовить консолидированную финансовую отчетность, должны сделать это в течение шести месяцев после окончания финансового года.

Для компаний важно соблюдать эти сроки, чтобы гарантировать соблюдение португальских правил бухгалтерского учета и избежать каких-либо санкций или штрафов за несвоевременное представление отчетности.

Ответственность за несвоевременную подачу отчетности в Португалии

В Португалии размер штрафов за несвоевременную подачу финансовой отчетности зависит от размера компании и задержки подачи необходимой документации.

Общие штрафы следующие:

Малые компании (с оборотом до 500 000 евро) могут быть оштрафованы на сумму от 175 до 3500 евро.

Средние компании (с оборотом от 500 000 до 50 миллионов евро) могут быть оштрафованы на сумму от 350 до 7 000 евро.



Крупные компании (с оборотом более 50 миллионов евро) могут быть оштрафованы на сумму от 700 до 14 000 евро.



Помимо штрафов, несвоевременная подача финансовой отчетности может также привести к тому, что компания будет оштрафована наложением ограничений на вывод средств компании или отстранением фирмы от торгов на фондовой бирже. Для всех организаций важно своевременно подавать отчетность во избежание штрафов и для обеспечения соблюдения португальских правил.

Консолидированная финансовая отчетность в Португалии

Португальские компании обязаны готовить консолидированную финансовую отчетность, если у них есть дочерние, ассоциированные или совместные предприятия. Такая отчетность подготавливается в соответствии с МСФО, принятыми Европейским Союзом.

Консолидированная отчетность, в свою очередь, должна содержать финансовую информацию материнской организации и ее дочерних, ассоциированных и совместных предприятий.