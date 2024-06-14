Португалия - страна в Южной Европе, член Европейского союза, которая занимает важное экономическое положение в регионе. Португальский рынок является привлекательным для иностранных инвесторов благодаря своему стратегическому расположению, стабильной политической ситуации и квалифицированной рабочей силе. В связи с этим, аудит и подача финансовой отчетности играют ответственную роль в экономике Португалии, обеспечивая прозрачность и достоверность финансовой информации фирм.
В статье мы рассмотрим важные аспекты аудита и подачи финансовой отчетности в Португалии, а также процедуры и требования, которым компании должны следовать для соблюдения законодательства.
Будучи членом Европейского Союза, Португалия подчиняется требованиям бухгалтерского учета, аудита и финансовой отчетности, установленным в правилах и директивах ЕС и перенесенных в национальные законы и правила.
Декрет-закон № 262/1986 с последними поправками, внесенными декретом-законом № 9/2022, Кодекс компаний (Código das Sociedades Comercias), устанавливает основное назначение отчетности для всех хозяйствующих субъектов и требует от компаний вести бухгалтерский учет и готовить годовую финансовую отчетность.
Декрет-закон № 134/2012 с последними поправками, внесенными декретом-законом № 84/2019, наделяет Комиссию по стандартизации бухгалтерского учета (Comissão de Normalização Contabilística) полномочиями устанавливать стандарты бухгалтерского учета для корпоративных и государственных предприятий.
Система стандартизации бухгалтерского учета (Sistema de Normalização Contabilistica), созданная Декретом-Законом № 158/2009 с поправками, внесенными Декретом-Законом № 98/2015, устанавливает различные требования к финансовой отчетности в зависимости от размера и характера предприятия.
Требования к аудиту установлены в Законе № 140/2015, последняя поправка которого внесена Законом № 99-A/2021, который был издан для транспонирования Директивы и Регламента ЕС по аудиту (ЕС) № 537/2014. Закон напрямую принимает Международные стандарты аудита (ISA) и требует проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.
Согласно Кодексу компаний, как публичные компании с ограниченной ответственностью (S.A.), так и частные компании с ограниченной ответственностью (Lda.) подпадают под обязательный ежегодный аудит, если превышены два из трех пороговых значений в течение двух последовательных отчетных периодов:
Частные компании с ограниченной ответственностью, при условии не превышения двух предыдущих пороговых значений, могут быть освобождены от ежегодного аудита.
Стоит заметить, что все субъекты общественного интереса: листинговые компании, кредитные учреждения, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании и некоторые страховые холдинговые компании обязаны проходить аудит в соответствии с Законом.
В Португалии компании обязаны готовить и подавать финансовую отчетность в соответствии со сроками, установленными Торговым кодексом Португалии и Комиссией по рынку ценных бумаг Португалии (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).
Финансовый год, как правило, длится с 1 января по 31 декабря. Сроки подготовки и подачи финансовой отчетности в Португалии следующие:
Крупные фирмы обязаны подготовить и подать годовую финансовую отчетность в течение четырех месяцев после окончания финансового года.
Малые и средние организации обязаны подготовить и подать годовую финансовую отчетность в течение трех месяцев после окончания финансового года.
Организации, являющиеся частью группы и обязанные подготовить консолидированную финансовую отчетность, должны сделать это в течение шести месяцев после окончания финансового года.
В Португалии размер штрафов за несвоевременную подачу финансовой отчетности зависит от размера компании и задержки подачи необходимой документации.
Общие штрафы следующие:
Португальские компании обязаны готовить консолидированную финансовую отчетность, если у них есть дочерние, ассоциированные или совместные предприятия. Такая отчетность подготавливается в соответствии с МСФО, принятыми Европейским Союзом.
Консолидированная отчетность, в свою очередь, должна содержать финансовую информацию материнской организации и ее дочерних, ассоциированных и совместных предприятий.
Эта отчетность должна давать правдивое и объективное представление о финансовой ситуации и итогов деятельности группы в целом, а также любые существенные изменения в структуре группы в течение отчетного периода.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь