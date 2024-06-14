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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Латвия собирается снизить административную нагрузку для налогоплательщиков и налоговых органов

Министерство финансов Латвии объявило о консультации по предлагаемым поправкам к Закону о налогах и пошлинах, которые призваны снизить административную нагрузку как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов.

Ксения Шилкина
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В том числе это касается изменений в правилах по пеням за просрочку платежа. В частности, предлагается изменить начисление процентов на два раза в месяц – 1 и 15 числа вместо ежедневного начисления процентов. Если оплата произведена до даты расчета, проценты не начисляются.

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Также предусмотрено, что проценты за просрочку платежа не будут применяться в случае поздней подачи декларации, если оплата была произведена до истечения срока платежа.

По материалам orbitax.com

#Латвия#штрафы и пени
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Латвия#штрафы и пени