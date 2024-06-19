ОАЭ привлекут 6 700 новых миллионеров в этом году благодаря золотым визам и нулевому подоходному налогу

Третий год подряд ОАЭ занимают первое место в списке стран, привлекающих миллионеров: ожидается, что к концу года Эмираты станут домом для рекордного числа денежных мигрантов - 6 700 человек.

Это число значительно увеличилось благодаря большому притоку мигрантов из Великобритании и Европы.

Отчет Henley Private Wealth Migration Report 2024, выпущенный инвестиционными экспертами Henley and Partners, показывает чистый приток и отток миллионеров. В отчете миллионер определяется как состоятельное физическое лицо с ликвидным инвестируемым состоянием в размере 1 000 000 USD, а также подсчитывается число тех, кто переезжает в страну, и число тех, кто эмигрирует из нее.

ОАЭ закрепились на первом месте в мире по количеству переезжающих миллионеров, и только в этом году они примут рекордный чистый приток в 6 700 человек.

По данным Henley and Partners, ОАЭ привлекают миллионеров «нулевым подоходным налогом, золотыми визами, роскошным образом жизни и стратегическим расположением».

Благодаря постоянному притоку мигрантов из Индии, других стран Ближнего Востока, России и Африки, ожидаемый приток большого числа британцев и европейцев, похоже, приведет к тому, что Эмираты привлекут почти в 2 раза больше миллионеров, чем их ближайший конкурент - США, которые, по прогнозам, получат чистый приток 3 800 миллионеров в 2024 году.

Сингапур снова занял третье место с чистым притоком в 3 500, в то время как неизменно популярные направления для миграции миллионеров, Канада и Австралия, следуют на четвертом и пятом местах с чистым притоком в 3 200 и 2 500, соответственно.

Ожидается, что в 2024 году в Великобритании произойдет беспрецедентная чистая потеря 9 500 миллионеров - второе место в мире после Китая, и это более чем в 2 раза больше, чем 4 200, покинувших страну в прошлом году, что само по себе стало рекордом после оттока 1 600 состоятельных людей (HNWI) в 2022 году.

Китай вновь становится крупнейшим мировым неудачником-миллионером: ожидается, что в этом году страну покинут 15 200 HNWI (по сравнению с 13 800 в 2023 году), в то время как Индия остановила свой отток богатства, опустившись на 3-е место после Великобритании: по прогнозам, в 2024 году страну покинут всего 4 300 миллионеров (по сравнению с 5 100 в прошлом году).

В Южной Корее ожидается рост оттока HNWI с прогнозируемой потерей 1 200 миллионеров (по сравнению с 800 в 2023 году).