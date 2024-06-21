Франция ожидает задержек в обработке иммиграционных заявлений из-за предстоящих Олимпийских игр

Франция планирует принять Олимпийские игры с 26 июля 2024 года по 11 августа 2024 года и Паралимпийские игры с 28 августа 2024 года по 8 сентября 2024 года. По оценкам EY, перед Олимпийскими играми будет подано около 70 000 заявлений на получение визы. Лица, желающие поехать во Францию ​​в ближайшие месяцы с рабочими или деловыми целями, должны подать заявления на получение визы во французское консульство в стране своего проживания или гражданства в соответствии с обычной процедурой.