News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
2

Франция ожидает задержек в обработке иммиграционных заявлений из-за предстоящих Олимпийских игр

Ожидается, что обработка иммиграционных заявлений во Франции изменится в ближайшие месяцы, поскольку страна готовится к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр.

Ксения Шилкина
Обсудить

Франция планирует принять Олимпийские игры с 26 июля 2024 года по 11 августа 2024 года и Паралимпийские игры с 28 августа 2024 года по 8 сентября 2024 года. По оценкам EY, перед Олимпийскими играми будет подано около 70 000 заявлений на получение визы. Лица, желающие поехать во Францию ​​в ближайшие месяцы с рабочими или деловыми целями, должны подать заявления на получение визы во французское консульство в стране своего проживания или гражданства в соответствии с обычной процедурой.

По материалам ey.com

#Иммиграция#Франция
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Иммиграция#Франция