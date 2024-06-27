Латвия опубликовала Закон о частичной имплементации GloBE

Латвия решила отсрочить применение правил глобального минимального налога (GloBE) в соответствии со статьей 50 Директивы Совета (ЕС) 2022/2523 для государств-членов ЕС, в которых расположено не более 12 конечных материнских компаний групп, подпадающих под действие Директивы. Таким образом, страна частично имплементировала Директиву через Закон, который включает в себя введение соответствующих положений, касающихся сферы действия правил, и требований к отчетности для обеспечения правильного действия правил в ЕС. В частности, конечная материнская компания группы MNE, расположенная в Латвии, обязана выбрать назначенную организацию, подающую декларацию в другом государстве-члене ЕС, для подачи декларации по налогу на прибыль. Если у группы MNE нет учредителя в другом государстве-члене ЕС, то назначенный подающий субъект должен быть выбран в юрисдикции третьей страны, у которой на отчетный финансовый год действует соглашение с Латвией об обмене информацией, отвечающее требованиям компетентного органа.