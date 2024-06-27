Латвия опубликовала Закон о частичной имплементации GloBE

20 июня Латвия опубликовала Закон об обеспечении глобального минимального уровня налогов для групп крупных предприятий (Law on Ensuring a Global Minimum Tax Level for Large Enterprise Groups), который вступил в силу на следующий день после его публикации (21 июня 2024 года).
Латвия решила отсрочить применение правил глобального минимального налога (GloBE) в соответствии со статьей 50 Директивы Совета (ЕС) 2022/2523 для государств-членов ЕС, в которых расположено не более 12 конечных материнских компаний групп, подпадающих под действие Директивы. Таким образом, страна частично имплементировала Директиву через Закон, который включает в себя введение соответствующих положений, касающихся сферы действия правил, и требований к отчетности для обеспечения правильного действия правил в ЕС. В частности, конечная материнская компания группы MNE, расположенная в Латвии, обязана выбрать назначенную организацию, подающую декларацию в другом государстве-члене ЕС, для подачи декларации по налогу на прибыль. Если у группы MNE нет учредителя в другом государстве-члене ЕС, то назначенный подающий субъект должен быть выбран в юрисдикции третьей страны, у которой на отчетный финансовый год действует соглашение с Латвией об обмене информацией, отвечающее требованиям компетентного органа.
Закон не включает Правило включения в доход (Income Inclusion Rule, IIR) и Правило о заниженном налогообложении (Undertaxed Payment Rule, UTPR). Они будут введены позднее и должны применяться не позднее финансовых лет, начинающихся с 31 декабря 2029 года.
По материалам Orbitax
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