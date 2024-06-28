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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Испания утвердила формы и инструкции для деклараций по корпоративному и подоходному налогам для нерезидентов за 2023 год

Налоговое агентство Испании недавно опубликовало Приказ HFP/495/2024 от 21 мая, который утверждает формы и инструкции для деклараций по корпоративному налогу и налогу на доходы нерезидентов за периоды, начинающиеся с 1 января по 31 декабря 2023 года. Приказ вступает в силу 1 июля.

Ольга Кутяева
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К Приказу прилагаются следующие формы:

  • Форма (Modelo) 200 - Декларация по корпоративному налогу и налогу на доходы нерезидентов для постоянных представительств и организаций, находящихся в режиме отнесения доходов, созданных за рубежом с присутствием на территории Испании;
  • Форма (Modelo) 206 - Платеж или возврат подоходного налога нерезидента; и
  • Форма (Modelo) 220 - Декларация по корпоративному налогу в рамках режима консолидации (группы).

Приказ HFP/495/2024 также вносит изменения в Приказ HFP/227/2017, которые касаются представления:

  • Формы (Modelo) 202 - Рассрочка (авансовый платеж) по корпоративному налогу и налогу на доходы нерезидентов; и
  • Формы (Modelo) 222 - Рассрочка (авансовые платежи) по корпоративному налогу в рамках режима группы (консолидации).

Наконец, в приказе HFP/495/2024 указано, что формы должны подаваться в электронном виде через веб-сайт Налогового агентства. Срок подачи формы 200 - в течение 6 месяцев и 25 дней после окончания налогового периода (т.е. 25 июля для годов, заканчивающихся 31 декабря). Для налогоплательщиков, чей налоговый период начался до вступления в силу Приказа HFP/495/2024, срок подачи составляет 25 дней после вступления Приказа в силу, если только они не решили подать декларацию с использованием предыдущих форм за налоговые периоды, начавшиеся с 1 января по 31 декабря 2022 года, как это предусмотрено Приказом HFP/523/2023 от 22 мая 2023 года, в этом случае применяется стандартный срок 6 месяцев и 25 дней. То же самое в целом относится и к форме 206, хотя в случае прекращения деятельности постоянного представительства и в некоторых других случаях форма должна быть подана до 20 апреля, июля, октября или января, следующего за кварталом. Для формы 220 срок подачи соответствует сроку подачи декларации представительным лицом налоговой группы или головной организацией группы.

По материалам Orbitax

#декларация#Испания
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Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#декларация#Испания