Испания утвердила формы и инструкции для деклараций по корпоративному и подоходному налогам для нерезидентов за 2023 год

Наконец, в приказе HFP/495/2024 указано, что формы должны подаваться в электронном виде через веб-сайт Налогового агентства. Срок подачи формы 200 - в течение 6 месяцев и 25 дней после окончания налогового периода (т.е. 25 июля для годов, заканчивающихся 31 декабря). Для налогоплательщиков, чей налоговый период начался до вступления в силу Приказа HFP/495/2024, срок подачи составляет 25 дней после вступления Приказа в силу, если только они не решили подать декларацию с использованием предыдущих форм за налоговые периоды, начавшиеся с 1 января по 31 декабря 2022 года, как это предусмотрено Приказом HFP/523/2023 от 22 мая 2023 года, в этом случае применяется стандартный срок 6 месяцев и 25 дней. То же самое в целом относится и к форме 206, хотя в случае прекращения деятельности постоянного представительства и в некоторых других случаях форма должна быть подана до 20 апреля, июля, октября или января, следующего за кварталом. Для формы 220 срок подачи соответствует сроку подачи декларации представительным лицом налоговой группы или головной организацией группы.