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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Подписано налоговое соглашение между Арменией и Гонконгом

24 июня Департамент внутренних доходов Гонконга объявил о подписании договора о налоге на прибыль с Арменией.

Ольга Кутяева
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Секретарь по финансовым услугам и казначейству, г-н Кристофер Хуэй, сказал: «Это соглашение CDTA является 50-м соглашением, которое заключил Гонконг. Оно знаменует собой важную веху в стремлении правительства расширить сеть налоговых соглашений Гонконга. Мы будем продолжать подписывать соглашения CDTA с большим количеством торговых и инвестиционных партнеров, чтобы способствовать более тесным экономическим и торговым связям между Гонконгом и остальным миром. Это повысит привлекательность Гонконга как делового и инвестиционного центра и укрепит статус города как международного экономического и торгового центра».

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CDTA устанавливает распределение налоговых прав между Гонконгом и Арменией и поможет инвесторам лучше оценить свои потенциальные налоговые обязательства от трансграничной экономической деятельности. У меня есть полная уверенность в том, что CDTA будет стимулировать деловые круги обеих сторон к ведению бизнеса и осуществлению инвестиций.

В соответствии с CDTA Гонконг-Армения, гонконгские компании могут пользоваться льготами по двойному налогообложению, поскольку любой налог, уплаченный в Армении, будь то напрямую или путем вычета, может быть зачтен в счет налога, подлежащего уплате в Гонконге в отношении того же дохода, с учетом положений налогового законодательства Гонконга.

Кроме того, ставка налога у источника в Армении для резидентов Гонконга на дивиденды будет ограничена 0% или 5% (в зависимости от процента владения акциями), в то время как ставка налога на проценты и роялти будет ограничена 5%.

CDTA вступит в силу после завершения процедур ратификации обеими юрисдикциями и будет применяться в Армении с 1 января года, следующего за его вступлением в силу, а в Гонконге - с 1 апреля года, следующего за его вступлением в силу.

Азиатская инициатива была выдвинута Глобальным форумом по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения ОЭСР в 2021 году. Она направлена на разработку индивидуальных решений для обеспечения внедрения стандартов налоговой прозрачности во всей Азии и укрепления регионального сотрудничества. На сегодняшний день к Азиатской инициативе присоединились Гонконг и 16 других налоговых юрисдикций.

По материалам IRD HK

#Армения#Гонконг#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Армения#Гонконг#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения