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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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ОАЭ вводят новую долгосрочную визу для проживания для лиц с подтвержденным опытом работы в области охраны окружающей среды

Как было объявлено на официальном сайте Его Высочества шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума 15 мая 2024 года, Кабинет министров ОАЭ ввел новую долгосрочную визу под названием «Голубая резиденция» для иностранных граждан, которые внесли «исключительный вклад и усилия» в защиту окружающая среда.

Ксения Шилкина
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Его Высочество шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, объявил о введении синей резидентской визы на заседании кабинета министров в Абу-Даби, добавив, что введение визы соответствует планам ОАЭ признать 2024 год – год устойчивого развития в стране.

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По материалам ey.com

#Иммиграция#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Иммиграция#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)