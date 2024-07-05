Оманский Совет Шуры внес в Государственный Совет законопроект о подоходном налоге с физических лиц

27 июня Совет Шуры направил законопроект о подоходном налоге с физических лиц (Personal Income Tax, PIT) в Государственный Совет, чтобы завершить законодательный цикл законопроекта.

Об этом было объявлено на 12-й очередной сессии Совета Шуры первого ежегодного созыва (2023-2024 гг.) в течение 10-го срока (2023-2027 гг.).

Сессия прошла под председательством Халида Хилала Аль Маавали, председателя Совета Шуры.

На заседании также среди прочего обсуждалось возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), взимаемого с первой жилой недвижимости бенефициара.