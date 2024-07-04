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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Законодатели Бахрейна предложили новый законопроект о введении корпоративного налога на прибыль

Группа законодателей предложила новый закон о введении налога на прибыль компаний (Corporate Income Tax, CIT), направленный на обеспечение устойчивого экономического роста и развитие сотрудничества между государственным и частным секторами.

Ольга Кутяева
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Новый законопроект направлен на оживление национальной экономики путем введения налогов на финансовые учреждения и коммерческие компании, занимающиеся конкретными видами экономической деятельности, как указано в предлагаемом законодательстве.

Инициатива соответствует проекту ОЭСР «Размывание налогооблагаемой базы и перемещение прибыли» (BEPS), который направлен на создание глобального минимального налога и соблюдение международных стандартов. Также проект BEPS направлен на предотвращение перевода прибыли многонациональными предприятиями (МНП) в низконалоговые юрисдикции.

Введя корпоративный налог на прибыль, Бахрейн гарантирует, что МНП будут платить минимальный налог в размере 15% от своего глобального дохода на территории страны, что будет способствовать более справедливой налоговой практике во всем мире.

Для целей корпоративного налога налогооблагаемый доход определяется путем корректировки чистой прибыли компании с учетом допустимых вычетов или льгот.

Разрешенные вычеты могут охватывать такие расходы на ведение бизнеса, как аренда, коммунальные услуги, заработная плата, проценты, развлечения (в пределах установленных лимитов), амортизация и безнадежные долги.

К расходам, не подлежащим вычету, относятся пожертвования (за исключением государственных организаций), гранты, подарки, корпоративный налог, косвенные налоги, штрафы, пени, дивиденды и распределение прибыли между акционерами.

Вычеты и льготы предназначены для того, чтобы налогоплательщики могли вычесть законные расходы, понесенные ими при получении чистой прибыли, что обеспечивает взимание налогов только с фактической прибыли и предотвращает недобросовестную налоговую практику.

По мнению экспертов, система налогообложения в Бахрейне будет иметь двухуровневую структуру.

Доходы до 37 500 BHD будут облагаться по нулевой ставке, а к доходам, превышающим этот порог, будет применяться стандартная ставка от 5 до 10%.

Положение о нулевой ставке особенно выгодно для малого бизнеса и стартапов в Бахрейне, позволяя им расширяться без немедленного взимания корпоративного налога до тех пор, пока их доход не превысит 37 500 BHD.

По материалам The Daily Tribune - News of Bahrain

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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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