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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Рекомендации 53-го заседания Совета GST Индии включают отказ от процентов и штрафов на 2017–18–2019 годы

Информационное бюро для прессы Индии опубликовало сообщение Министерства финансов о рекомендациях 53-го заседания Совета по налогу на товары и услуги Индии, которое состоялось 22 июня 2024 года.

Ксения Шилкина
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Одной из ключевых рекомендаций является включение раздела 128A в Центральный реестр товаров и услуг.

Закон о налогах предусматривает условный отказ от процентов и штрафов, связанных с уведомлениями о требованиях, выпущенными за 2017-18 финансовые годы по 2019-20 финансовые годы, при условии, что налогоплательщик уплатит полную сумму, причитающуюся к 31 марта 2025 года.

Отказ был рекомендован с учетом трудностей, с которыми столкнулись налогоплательщики в первые годы внедрения GST в Индии.

По материалам orbitax.com

#GST#Индия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#GST#Индия