Рекомендации 53-го заседания Совета GST Индии включают отказ от процентов и штрафов на 2017–18–2019 годы

Информационное бюро для прессы Индии опубликовало сообщение Министерства финансов о рекомендациях 53-го заседания Совета по налогу на товары и услуги Индии, которое состоялось 22 июня 2024 года.
Одной из ключевых рекомендаций является включение раздела 128A в Центральный реестр товаров и услуг.
Закон о налогах предусматривает условный отказ от процентов и штрафов, связанных с уведомлениями о требованиях, выпущенными за 2017-18 финансовые годы по 2019-20 финансовые годы, при условии, что налогоплательщик уплатит полную сумму, причитающуюся к 31 марта 2025 года.
Отказ был рекомендован с учетом трудностей, с которыми столкнулись налогоплательщики в первые годы внедрения GST в Индии.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь