News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
2

Министерство финансов Нидерландов представило законопроект о реформе налогообложения

Министерство финансов Нидерландов объявило о представлении законопроекта о реформе налогообложения доходов, перечисленных в Блоке 3, которые включают налогооблагаемый доход от сбережений и инвестированных активов.

Ксения Шилкина
Обсудить

В законопроекте правительство предлагает ввести новую систему налогообложения доходов, указанных в Блоке 3, чтобы налогоплательщики платили налог только с той суммы, которую они фактически заработали своими активами, в отличие от нынешней системы, в которой налогообложение основано на условной ставке.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Нидерландах?
Подробнее
Налоговая система Нидерландов: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться

Ожидается, что в рамках новой системы налогоплательщики со сбережениями будут платить меньше налогов из-за относительно низких процентных ставок по сбережениям, в то время как налогоплательщики с инвестированными активами будут платить больше. Новую систему предлагается применить с 2027 года.

По материалам orbitax.com

#законопроект#Нидерланды
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#законопроект#Нидерланды