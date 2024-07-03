Министерство финансов Нидерландов представило законопроект о реформе налогообложения

Министерство финансов Нидерландов объявило о представлении законопроекта о реформе налогообложения доходов, перечисленных в Блоке 3, которые включают налогооблагаемый доход от сбережений и инвестированных активов.

В законопроекте правительство предлагает ввести новую систему налогообложения доходов, указанных в Блоке 3, чтобы налогоплательщики платили налог только с той суммы, которую они фактически заработали своими активами, в отличие от нынешней системы, в которой налогообложение основано на условной ставке.

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Ожидается, что в рамках новой системы налогоплательщики со сбережениями будут платить меньше налогов из-за относительно низких процентных ставок по сбережениям, в то время как налогоплательщики с инвестированными активами будут платить больше. Новую систему предлагается применить с 2027 года.