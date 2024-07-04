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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Молдова планирует увеличить льготы по подоходному налогу с населения

Министерство финансов Молдовы недавно опубликовало законопроект, содержащий различные поправки на 2025 год, включая некоторые поправки по подоходному налогу с населения.

Ксения Шилкина
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Изменения включают увеличение различных льгот по подоходному налогу с населения следующим образом:

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  • Персональное пособие - увеличено с 27 000 леев до 29 700 леев.
  • Основное личное пособие - увеличено с 31 500 леев до 34 620 леев.
  • Основное дополнительное пособие (супруга) - увеличено с 19 800 леев до 21 780 леев.
  • Пособие на иждивенцев (детей) - увеличено с 9 000 леев до 9 900 леев.
  • Пособие для иждивенцев с ограниченными возможностями - увеличено с 19 800 леев до 21 780 леев.

Законопроект также расширяет состав необлагаемых налогом доходов, включив в него:

  • Доходы, полученные физическими лицами-резидентами в виде прироста капитала или процентов, связанных с государственными ценными бумагами, приобретенными непосредственно на платформе Министерства финансов, и облигациями, выпущенными местными органами власти;
  • Доходы, полученные физическими лицами от продажи электроэнергии, поставляемой из возобновляемых источников (например, солнечной) в распределительную сеть; и
  • Права, предоставляемые по плану опционов на акции, в момент их предоставления и исполнения в соответствии с установленными правилами.

Кроме того, разрешенный вычет премий по страхованию жизни расширен, чтобы разрешить вычет премий по медицинскому страхованию, страхованию от пожара и страхованию от стихийных бедствий. Также предусмотрено, что оплата образовательных услуг детей, оказываемых образовательными учреждениями, допускается в качестве вычета с соблюдением определенных лимитов.

Наконец, законопроектом предусмотрено увеличение срока исковой давности для определения исчисленного подоходного налога для физических лиц косвенными методами с 4 лет до 6 лет с последней даты, установленной для подачи декларации по НДФЛ.

Также предусмотрено, что налогоплательщики могут подать исправленную налоговую декларацию не позднее 6 лет со дня подачи первоначальной налоговой декларации.

По материалам orbitax.com

#Молдова#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Молдова#налоговые льготы