Молдова планирует увеличить льготы по подоходному налогу с населения

Министерство финансов Молдовы недавно опубликовало законопроект, содержащий различные поправки на 2025 год, включая некоторые поправки по подоходному налогу с населения.
Изменения включают увеличение различных льгот по подоходному налогу с населения следующим образом:
Законопроект также расширяет состав необлагаемых налогом доходов, включив в него:
Кроме того, разрешенный вычет премий по страхованию жизни расширен, чтобы разрешить вычет премий по медицинскому страхованию, страхованию от пожара и страхованию от стихийных бедствий. Также предусмотрено, что оплата образовательных услуг детей, оказываемых образовательными учреждениями, допускается в качестве вычета с соблюдением определенных лимитов.
Наконец, законопроектом предусмотрено увеличение срока исковой давности для определения исчисленного подоходного налога для физических лиц косвенными методами с 4 лет до 6 лет с последней даты, установленной для подачи декларации по НДФЛ.
Также предусмотрено, что налогоплательщики могут подать исправленную налоговую декларацию не позднее 6 лет со дня подачи первоначальной налоговой декларации.
По материалам orbitax.com
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