News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
1

Совмин Португалии утвердил налоговую программу, включающую снижение ставки корпоративного налога, глобальный минимальный налог и другие меры

Совет министров Португалии утвердил налоговую программу, которая содержит 60 мер, направленных на ускорение экономики.

Ольга Кутяева
Обсудить

Некоторые из основных мер включают:

  • постепенное снижение ставки корпоративного налога в 21% до 19% с 2025 года, 17% с 2026 года и 15% с 2027 года, а также снижение ставки в 17% для SME до 12,5% в течение того же периода;
  • внедрение глобального минимального налога (Компонент 2) в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523;
  • введение группового режима НДС с 2025 года, а также увеличение пороговых значений оборота для режима наличного НДС с 500 000 EUR до 2 000 000 EUR в предыдущем году;
  • расширение доступа к режиму освобождения от участия в дивидендах и приросте капитала, получаемых компаниями в Португалии, за счет снижения минимального процента участия (владения) с 10% до 5%;
  • увеличение лимита вычета финансовых расходов, понесенных при слиянии компаний, с 1 000 000 EUR до большей из двух величин – 2 000 000 EUR или 30% от EBITDA; и
  • введение нового режима привлечения талантов для стимулирования научных исследований, инноваций и человеческого капитала с целью охвата более широкого круга квалифицированных профессий и компаний, включая единую ставку налога в 20% на трудовые доходы квалифицированных специалистов.

Дополнительная информация о реализации программных мероприятий будет опубликована позднее.

По материалам Orbitax

#налог на прибыль (Corporation Tax)#Португалия
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#налог на прибыль (Corporation Tax)#Португалия