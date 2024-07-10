Совмин Португалии утвердил налоговую программу, включающую снижение ставки корпоративного налога, глобальный минимальный налог и другие меры

постепенное снижение ставки корпоративного налога в 21% до 19% с 2025 года, 17% с 2026 года и 15% с 2027 года, а также снижение ставки в 17% для SME до 12,5% в течение того же периода;
внедрение глобального минимального налога (Компонент 2) в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523;
введение группового режима НДС с 2025 года, а также увеличение пороговых значений оборота для режима наличного НДС с 500 000 EUR до 2 000 000 EUR в предыдущем году;
расширение доступа к режиму освобождения от участия в дивидендах и приросте капитала, получаемых компаниями в Португалии, за счет снижения минимального процента участия (владения) с 10% до 5%;
увеличение лимита вычета финансовых расходов, понесенных при слиянии компаний, с 1 000 000 EUR до большей из двух величин – 2 000 000 EUR или 30% от EBITDA; и
введение нового режима привлечения талантов для стимулирования научных исследований, инноваций и человеческого капитала с целью охвата более широкого круга квалифицированных профессий и компаний, включая единую ставку налога в 20% на трудовые доходы квалифицированных специалистов.
Дополнительная информация о реализации программных мероприятий будет опубликована позднее.