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Ксения Шилкина
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Индия запускает новую программу ускоренной иммиграции «Доверенные путешественники»

22 июня 2024 года правительство Индии запустило новую программу «Доверенные путешественники» (Trusted Traveller - TTP), целью которой является повышение эффективности и безопасности на индийских границах.

Ксения Шилкина
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Безопасность на индийских границах будет достигнута за счет автоматизации процессов въезда/иммиграции для соответствующих критериям путешественников, желающих получить въезд в Индию.

TTP реализуется в два этапа. 22 июня 2024 года был реализован первый этап для соответствующих критериям граждан Индии и иностранных граждан, имеющих карты OCI (т. е. иностранных граждан Индии). Чтобы въехать в Индию по TTP, заинтересованные лица должны сначала подать заявку онлайн через веб-сайт правительства и предоставить свои биометрические данные.

По материалам ey.com

#Иммиграция#Индия
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Иммиграция#Индия