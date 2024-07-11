Индия запускает новую программу ускоренной иммиграции «Доверенные путешественники»

Безопасность на индийских границах будет достигнута за счет автоматизации процессов въезда/иммиграции для соответствующих критериям путешественников, желающих получить въезд в Индию.

TTP реализуется в два этапа. 22 июня 2024 года был реализован первый этап для соответствующих критериям граждан Индии и иностранных граждан, имеющих карты OCI (т. е. иностранных граждан Индии). Чтобы въехать в Индию по TTP, заинтересованные лица должны сначала подать заявку онлайн через веб-сайт правительства и предоставить свои биометрические данные.