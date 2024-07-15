Гонконг опубликовал FAQ по процентным доходам от иностранных долговых инструментов

Департамент внутренних доходов Гонконга опубликовал часто задаваемые вопросы (FAQ) по налогообложению процентного дохода от иностранных долговых инструментов.

Вопрос: Облагается ли налогом на прибыль процентный доход, полученный фондом, семейным инвестиционным холдингом (FIHV) или его компанией специального назначения (SPE) от иностранных долговых инструментов?

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О: Иностранные долговые инструменты относятся к долговым инструментам, выпущенным организациями, расположенными за пределами Гонконга (например, суверенные облигации, выпущенные иностранными юрисдикциями, и корпоративные облигации, выпущенные иностранными компаниями).

Как правило, такие инструменты подразумевают простые займы денег с предоставлением кредита за пределами Гонконга. В этом случае процентный доход по таким инструментам должен быть получен за пределами Гонконга.

Если фонд, FIHV или его SPE получают такие проценты за рубежом, процентный доход будет освобожден от налога на прибыль при следующих обстоятельствах:

- фонд, FIHV или SPE не принадлежат к группе многонациональных предприятий (MNE) (т.е. группе, которая обязана составлять консолидированную финансовую отчетность и включает по крайней мере одно предприятие или постоянное представительство за пределами Гонконга);

- если фонд, FIHV или SPE принадлежит к группе MNE,

фонд уполномочен в качестве схемы коллективного инвестирования в соответствии с разделом 104 Постановления о ценных бумагах и фьючерсах (глава 571);

фонд отвечает требованию экономической сущности в соответствии с режимом освобождения от дохода, полученного из-за рубежа (т.е. инвестиционная деятельность, связанная с инвестициями фонда, осуществляется управляющим фондом в Гонконге); или

процентный доход является производным или сопутствующим деятельности фонда или FIHV, которая приносит прибыль, освобожденную от налогов в соответствии с единым режимом освобождения от налогов для фондов или режимом FIHV (т.е. широко известным как режим семейного офиса).