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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ОЭСР начала переговоры о присоединении Таиланда

Совет ОЭСР принял решение о начале обсуждения вопроса о вступлении Таиланда в организацию, что делает его второй страной из Юго-Восточной Азии, ставшей кандидатом на вступление в ОЭСР в этом году.

Ольга Кутяева
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Такое решение основано на многолетнем расширении сотрудничества и взаимодействия с Таиландом, в том числе в рамках двух этапов специальной страновой программы ОЭСР – Таиланд с 2018 года, поддерживающей программу реформ Таиланда, направленную на превращение страны в страну с высоким уровнем дохода к 2038 году.

Таиланд также является активным участником Региональной программы ОЭСР для Юго-Восточной Азии (SEARP), выступая в качестве сопредседателя вместе с Кореей в период с 2018 по 2022 год.

«Приняв решение о вступлении Индонезии, а теперь и Таиланда, члены ОЭСР открыли переговоры о вступлении с крупнейшей и второй по величине экономикой Юго-Восточной Азии, одного из наиболее динамично развивающихся регионов мира», - сказал Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

«Это наглядное свидетельство приверженности ОЭСР дальнейшему укреплению, углублению и расширению нашего активного взаимодействия с Юго-Восточной Азией - регионом, имеющим стратегический приоритет для нашей организации».

«Процессы присоединения принесут пользу Индонезии и Таиланду, а также ОЭСР. Присоединение к стандартам и передовой практике ОЭСР окажет благотворное влияние на развитие и рост стран, присоединившихся к организации, и региона в целом, а работа ОЭСР получит важный вклад двух наиболее значимых экономик Юго-Восточной Азии, что будет способствовать повышению глобальной значимости и влияния нашей организации», - добавил Генеральный секретарь Корманн.

За последнее десятилетие Таиланд значительно расширил свое участие в работе органов ОЭСР, обзорах политики и отдельных базах данных, а также уже присоединился к ряду правовых документов ОЭСР.

Первая трехлетняя страновая программа, подписанная в мае 2018 года, была сосредоточена на управлении, прозрачности, конкурентных условиях ведения бизнеса и инклюзивном росте.

В марте 2023 года программа была продлена на второй этап, включающий в себя рабочее направление «зеленого» восстановления и направленный на дальнейшее приближение страны к стандартам ОЭСР.

«С 1960-х годов Таиланд добился значительного экономического и социального прогресса, став одной из первых стран Юго-Восточной Азии, открывших свою экономику, активно интегрировавшихся в глобальные цепочки добавленной стоимости и привлекающих прямые иностранные инвестиции», - сказал Генеральный секретарь Матиас Корманн.

«Процесс вступления в ОЭСР поможет закрепить программу реформ Таиланда на будущее, что еще больше повысит его инвестиционную привлекательность и поможет стимулировать дальнейший рост и повышение доходов и уровня жизни», - сказал он.

Решение о начале обсуждения вопроса о вступлении принято в ответ на официальный запрос Таиланда, поступивший в феврале 2024 года, и является результатом оценки стран-членов ОЭСР, основанной на фактах Рамочной программы Организации по рассмотрению кандидатур потенциальных членов.

Проект дорожной карты по вступлению будет подготовлен Генеральным секретарем для рассмотрения Советом ОЭСР. Процесс рассмотрения будет включать в себя тщательную и углубленную оценку более чем 20 техническими комитетами соответствия Таиланда стандартам, политике и передовой практике ОЭСР. По результатам этих технических обзоров будут выработаны рекомендации по дальнейшим направлениям реформ для приведения законодательства, политики и практики Таиланда в соответствие со стандартами и передовой практикой ОЭСР.

Технические обзоры будут охватывать широкий спектр областей политики и будут сосредоточены на приоритетных вопросах, включая открытую торговлю и инвестиции, прогресс в области государственного управления, честность и неподкупность и борьбу с коррупцией, а также эффективную защиту окружающей среды и действия по борьбе с изменением климата.

Сроки завершения процессов присоединения не установлены. Результат и сроки зависят от способности присоединяющейся страны адаптироваться к стандартам и передовой практике ОЭСР. После того как все технические комитеты завершат свои проверки и будут соответствовать статье 16 Конвенции ОЭСР, окончательное решение о направлении приглашения о присоединении должно быть принято единогласно всеми членами ОЭСР.

По материалам OECD

#ОЭСР (OECD)#Таиланд
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Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ОЭСР (OECD)#Таиланд