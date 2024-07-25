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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Южная Корея будет стимулировать увеличение дивидендов и снизит налогообложение дивидендного дохода

Правительство Южной Кореи планирует ввести стимулы для компаний по увеличению дивидендов, а также снизить налогообложение дивидендов для физических лиц.

Ольга Кутяева
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Для компаний, увеличивающих дивиденды и казначейские акции более чем на 5% по сравнению со средним показателем за предыдущие 3 года, Правительство предлагает предоставить налоговый вычет в размере 5% от суммы увеличения.

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Для физических лиц, получающих доход в виде дивидендов, Правительство предлагает снизить ставку налога на доход в виде дивидендов в размере до 20 000 000 KRW с 14% до 9%, а также снизить максимальную ставку налога на дивиденды свыше 20 000 000 KRW с 45% до 25%.

По материалам Orbitax

#дивиденды#Южная Корея
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#дивиденды#Южная Корея