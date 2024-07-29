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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Коста-Рика продлевает срок подачи декларации о бенефициарах в 2024 году

Министерство финансов Коста-Рики опубликовало совместную Резолюцию MH-DGT-RES-0016-2024 - DG-059-2024, которая продлевает срок подачи ежегодной декларации о бенефициарах в 2024 году.

Ольга Кутяева
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Резолюция предусматривает, что юридические лица, трасты и другие лица, на которых распространяется требование о декларировании бенефициаров, должны представить декларацию в период с 1 октября по 31 октября 2024 года. В последующие годы декларация должна быть представлена в апреле каждого года, что является стандартным сроком.

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Ранее срок подачи декларации в 2024 году был продлен до 1 июля - 31 июля 2024 года после внесения некоторых изменений в Регламент, в том числе новых общих (полных) требований к доверенности для уполномоченных третьих лиц, подающих декларацию. Однако в результате судебных разбирательств был вынесен судебный запрет, обязывающий вносить изменения, требующие принятия специальной доверенности, как это было в прошлые годы, и, как следствие, было предоставлено дополнительное продление.

Совместная Резолюция была опубликована в Официальном вестнике 1 июля 2024 года и вступила в силу с этой даты.

По материалам Orbitax

#бенефициар#Коста-Рика
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#бенефициар#Коста-Рика