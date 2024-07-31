Румыния вводит новые требования к предварительно заполненным декларациям по НДС

Министерство финансов Румынии объявило об утверждении новых требований к предварительно заполненным декларациям по НДС (RO e-VAT), которые будут введены в действие с 1 августа года в отношении операций, осуществленных с 1 июля.

Предварительно заполненная декларация RO e-VAT содержит данные и информацию о хозяйственных операциях, заявленных налогооблагаемыми лицами и переданных в компьютерные системы Министерства финансов и Национального агентства фискальной администрации (RO e-Invoice, RO e-Seal, RO e-Transport, RO e-SAF-T, RO e-Electronic Cash Registers, Integrated Customs Information System).

Все услуги по этой теме:

Предварительно заполненные декларации RO e-VAT будут выдаваться до 20 числа каждого месяца.

После получения заполненной декларации RO e-VAT налогоплательщики должны проверить заполненные данные и информацию в соответствии с осуществленными облагаемыми операциями, прежде чем подавать декларацию по НДС, которая должна быть представлена до 25 числа каждого месяца. В случае существенных расхождений между предварительно заполненной декларацией RO e-VAT и поданной декларацией по НДС Национальное агентство налогового администрирования Румынии (ANAF) уведомляет налогоплательщика в электронном виде через "Виртуальное частное пространство". Затем налогоплательщик должен представить обоснование различий.

Требования к предварительно заполненной декларации RO e-VAT были установлены Постановлением №. 70 от 21 июня 2024 года.