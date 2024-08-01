Джерси предлагает внести поправки в закон о трастах

Правительство Джерси проводит консультации по проекту поправок к Закону о трастах (Джерси) 1984 года (TJL84).

Предлагается 5 поправок, разработанных в ходе обсуждения с группой практикующих юристов в области трастового права Джерси.

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Первая касается приоритета требований между бывшим и нынешним доверительным собственником и обеспеченным кредитором, если траст стал неплатежеспособным. Этот вопрос возник в делах Equity Trust v Halabi и ITGL v Fort Trustees (2022 UKPC 36), в которых Тайный совет постановил, что право на возмещение убытков доверительных собственников и бывших доверительных собственников влечет за собой имущественный интерес в трастовой собственности в их пользу. Остается неясным, какое влияние оказывает добровольное создание обеспечения в отношении трастового фонда на это залоговое право, и новое предложение разъясняет, что такое обеспечение будет иметь приоритет перед подобными залоговыми правами.

Вторая поправка касается полномочий бенефициаров требовать прекращения или изменения траста в соответствии либо со статьей 43 TJL84, либо с правилом, содержащимся в деле Saunders v Vautier. Поводом для этого послужило дело Rusnano (2019 GRC 011) на Гернси, где неожиданно было принято решение о том, что члены класса бенефициаров дискреционного траста могут совместно прекратить траст при условии, что они достигли совершеннолетия и дееспособности, даже если существует право добавлять бенефициаров. Статут траста Гернси, использованный при рассмотрении дела, аналогичен разделу закона Джерси, и власти Джерси предлагают внести в него изменения, чтобы наличие полномочий на добавление бенефициаров в таком случае препятствовало расторжению траста бенефициарами. Кроме того, это позволит уточнить, что если бенефициары имеют право прекратить траст, они также могут его изменить.

Еще одна поправка касается ситуации, когда единственный доверительный собственник желает выйти из состава траста, направив уведомление, если право выхода из состава траста предусмотрено условиями траста. В предложении четко указано, что это недопустимо, поскольку в этом случае траст останется без доверительных собственников.

Еще одно предложение касается концепции "траста чистых данных", в котором данные - например, криптоактивы - сами по себе не являются собственностью в юридическом смысле. Идея заключается в том, чтобы повысить конкурентоспособность Джерси в сфере предоставления услуг по работе с цифровыми активами (см. журнал STEP: Будущее трастовой индустрии?).

Пятая и последняя группа предлагаемых поправок - это незначительные технические исправления в законе, которые не вызывают разногласий.

Срок подачи комментариев истекает 16 августа, после чего поправки будут вынесены на утверждение в конце этого года.