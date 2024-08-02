Парламент Австрии одобрил публичную CbC-отчетность

Федеральный Совет Австрии (верхняя палата парламента - Бундесрат) утвердил Закон о публикации CBCR (CBCR-VG), который ранее был одобрен Национальным советом (нижняя палата парламента).

Закон предусматривает введение публичной страновой отчетности (CbC) в соответствии с Директивой (ЕС) 2021/2101, включая порог публичной отчетности в виде годового консолидированного дохода в размере 750 000 000 EUR за каждый из двух последних финансовых лет подряд.

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К отчитывающимся компаниям могут относиться конечные материнские компании групп, соответствующих пороговому значению, или неаффилированные компании (не входящие в группу), соответствующие пороговому значению, которые имеют дочернюю компанию, филиал, постоянное коммерческое предприятие или постоянную коммерческую деятельность как минимум в одной другой стране. Отчитывающиеся организации могут также включать филиалы или дочерние компании в Австрии, если конечная материнская компания не подчиняется законодательству государства-члена ЕС или договаривающегося государства-члена ЕЭЗ, если только конечная материнская компания не опубликовала публичный отчет о CbC на своем сайте в течение 12 месяцев после окончания финансового года, который является бесплатным и общедоступным по крайней мере на одном из официальных языков Европейского Союза.

Если это требуется в Австрии, публичный отчет CbC должен быть представлен для публикации в торговом реестре в течение 12 месяцев после окончания финансового года. Как правило, отчет о прибылях и убытках должен быть представлен на немецком языке, хотя английский язык допускается, если отчет представляется для публикации филиалом или дочерней компанией. Отчитывающиеся организации также должны бесплатно размещать публичный отчет о прибылях и убытках на своем сайте или указывать ссылку на то, что отчет доступен в торговом реестре. Кроме того, закон включает факультативное положение, позволяющее временно не включать в публичный отчет о прибылях и убытках информацию, которая может нанести ущерб коммерческому положению предприятия, при условии, что эта информация будет раскрыта в последующем публичном отчете о прибылях и убытках в течение 5 лет.

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации в «Официальном вестнике», а требования к публичной отчетности CbC будут применяться в отношении финансовых лет, начинающихся с 21 июня 2024 года.