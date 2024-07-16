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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия опубликовала указ об увеличении вычетов для вновь нанятого персонала

Италия опубликовала Указ Министерства экономики и финансов от 25 июня 2024 года в Официальном вестнике 3 июля 2024 года.

Ксения Шилкина
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Указ предусматривает введение повышенного вычета расходов на вновь нанятый персонал с постоянными трудовыми договорами, введенный Законодательным декретом № 216 от 30 декабря 2023 г.

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Сюда входит дополнительный вычет в размере 20 % (всего 120 %) на расходы по привлечению новых постоянных сотрудников в 2024 финансовом году, если на конец периода численность постоянных работников и общая численность работников превысят среднее количество постоянных сотрудников и общее количество сотрудников в предыдущем периоде.

Дополнительный вычет в размере 10% (всего 130%) также предусмотрен для расходов на новых постоянных сотрудников, включенных в категории лиц, нуждающихся в большей защите (неблагополучные работники), к которым относятся люди с ограниченными возможностями, молодые люди, имеющие право на льготы по трудоустройству молодежи, работники в районы с низкими доходами и некоторые другие.

Приемлемыми расходами для увеличения вычета являются меньшие из фактических затрат на персонал для новых сотрудников и общего увеличения расходов на персонал по сравнению с предыдущим периодом.

По материалам orbitax.com

#законодательство#Италия#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Италия#налоговые льготы