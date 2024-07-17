Камбоджа – страна с хорошим расположением, дающим доступ к азиатскому рынку. За последнее десятилетие в экономику был привлечен значительный объем иностранных инвестиций. Иностранным инвесторам, как и местным компаниям, необходимо понимание о требованиях к бухгалтерскому учету и финансовой отчетности.
Основные требования к бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Камбоджи закреплены в Законе о компаниях и Законе о корпоративной отчетности, аудите и бухгалтерской профессии.
Национальный совет бухгалтерского учета Камбоджи принял Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) без каких-либо поправок в качестве Международных стандартов финансовой отчетности Камбоджи (CIFRS). Также были приняты стандарты ведения бухгалтерского учета для малых и средних компаний*. *К малым и средним компаниям относятся юридические лица, в которых число наемных сотрудников не превышает 100 человек, а размер активов не превышает 500,000 USD.
Все публичные компании, включая листинговые компании, банки, микрофинансовые учреждения и страховые компании, обязаны применять МСФО. Остальные компании могут использовать местные стандарты для малых и средних компаний, если это предпочтительнее.
Финансовый год совпадает с календарным. Компании могут применять другие отчётные даты, если получат разрешение Министерства экономики и финансов. Первый отчетный период для новых зарегистрированных компаний длится с даты инкорпорации по 31 декабря года регистрации.
Первичная учетная документация по компании должна храниться на протяжении 10 лет. Бухгалтерские записи и финансовая отчетность должны вестись на кхмерском языке и в местной валюте – камбоджийских риелях.
Международные компании и дочерние компании иностранных могут вести записи на других языках, как правило, на английском, и составлять отчеты в иной валюте. При этом параллельно учет должен вестись на местном языке и в местной валюте. Для использования иностранного языка необходимо подать заявку в госорганы не позднее срока завершения отчетного периода.
В Камбодже предусмотрены разные сроки подачи отчетности в зависимости от требования прохождения аудита.
Так, компании, которые не обязаны проходить аудит, должны подавать финансовую отчетность в течение 3х месяцев и 15 дней после завершения отчетного периода.
Финансовая отчетность с аудиторским заключением должна подаваться в Национальный совет бухгалтерского учета в течение 6 месяцев и 15 дней после завершения отчетного периода. Иногда Регулятор может продлевать сроки.
Финансовая отчетность подается в электронном виде.
Для подачи отчетности необходимо иметь специальный идентификационный номер. Перед подачей отчетности уплачивается сервисный сбор.
Следующие типы компаний обязаны проводить аудит своей финансовой отчетности в соответствии с законодательством Камбоджи:
Компании, которые подпадают под аудит, обязаны проводить его на протяжении минимум 3 последовательных лет, даже если они более не попадают под критерии аудита.
В Камбодже предусмотрена подготовка консолидированной финансовой отчетности по группе компаний.
Для консолидации компании используют международный стандарт. Он предусматривает проведение консолидации на уровне материнской компании для всех дочерних предприятий, над которыми установлен контроль.
Стандарт предусматривает принципы установления контроля.
В Камбодже предусмотрены штрафы за несоблюдение правил бухгалтерского учета (например, несоответствие отчетного периода и ведение учета в другой валюте).
Размер штрафов до 2 миллионов камбоджийских риелей.
Отсутствие ведения бухгалтерского учета приводит к штрафу в размере 10 миллионов камбоджийских риелей.
Нарушение срока подачи финансовой отчетности – к 2 миллионам камбоджийских риелей.
В случае если нарушитель не уплатил штраф в течение 30 дней, сумма штрафа увеличивается в два раза.
В случае если нарушитель не уплатил штраф в течение 60 дней, сумма штрафа увеличивается в 3 раза.
Также законом предусмотрено увеличение штрафов за повторные нарушения.
Правила бухгалтерского учета, закрепленные законом, в Камбодже появились относительно недавно. Они очень близки к международным стандартам, но имеют и некоторые различия. Государственные органы ежегодно выпускают новые инструкции и дополнения. За нарушение правил бухгалтерского учета предусмотрены серьезные штрафы. Чтобы хорошо разбираться в требованиях, рекомендуем обратиться к профессиональному бухгалтеру.
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