Финансовая отчетность и аудит в Камбодже Материал редакции

Камбоджа – страна с хорошим расположением, дающим доступ к азиатскому рынку. За последнее десятилетие в экономику был привлечен значительный объем иностранных инвестиций. Иностранным инвесторам, как и местным компаниям, необходимо понимание о требованиях к бухгалтерскому учету и финансовой отчетности.

Бухгалтерский учет в Камбодже

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Основные требования к бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Камбоджи закреплены в Законе о компаниях и Законе о корпоративной отчетности, аудите и бухгалтерской профессии.

Национальный совет бухгалтерского учета Камбоджи принял Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) без каких-либо поправок в качестве Международных стандартов финансовой отчетности Камбоджи (CIFRS). Также были приняты стандарты ведения бухгалтерского учета для малых и средних компаний*. *К малым и средним компаниям относятся юридические лица, в которых число наемных сотрудников не превышает 100 человек, а размер активов не превышает 500,000 USD.

Все публичные компании, включая листинговые компании, банки, микрофинансовые учреждения и страховые компании, обязаны применять МСФО. Остальные компании могут использовать местные стандарты для малых и средних компаний, если это предпочтительнее.

Финансовая отчетность в Камбодже

Финансовый год совпадает с календарным. Компании могут применять другие отчётные даты, если получат разрешение Министерства экономики и финансов. Первый отчетный период для новых зарегистрированных компаний длится с даты инкорпорации по 31 декабря года регистрации.

Первичная учетная документация по компании должна храниться на протяжении 10 лет. Бухгалтерские записи и финансовая отчетность должны вестись на кхмерском языке и в местной валюте – камбоджийских риелях.

Международные компании и дочерние компании иностранных могут вести записи на других языках, как правило, на английском, и составлять отчеты в иной валюте. При этом параллельно учет должен вестись на местном языке и в местной валюте. Для использования иностранного языка необходимо подать заявку в госорганы не позднее срока завершения отчетного периода.

Разделы финансовой отчетности компаний в Камбодже

Бухгалтерский баланс;

Отчет о прибылях и убытках;



Отчет об изменении капитала;



Отчет о движении денежных средств;



Раскрытия к финансовой отчетности.



Бухгалтерский учет должен вестись сертифицированным бухгалтером. Ответственность за данные, содержащиеся в отчетности, несет директор компании.

Срок подачи финансовой отчетности в Камбодже

В Камбодже предусмотрены разные сроки подачи отчетности в зависимости от требования прохождения аудита.

Так, компании, которые не обязаны проходить аудит, должны подавать финансовую отчетность в течение 3х месяцев и 15 дней после завершения отчетного периода.

Финансовая отчетность с аудиторским заключением должна подаваться в Национальный совет бухгалтерского учета в течение 6 месяцев и 15 дней после завершения отчетного периода. Иногда Регулятор может продлевать сроки.

Финансовая отчетность подается в электронном виде.

В Камбодже нет публичного доступа к отчетности компаний.

Для подачи отчетности необходимо иметь специальный идентификационный номер. Перед подачей отчетности уплачивается сервисный сбор.

Какие компании в Камбодже обязаны проводить аудит?

Следующие типы компаний обязаны проводить аудит своей финансовой отчетности в соответствии с законодательством Камбоджи:

Все публичные компании; Предприятия с государственным участием; Специально зарегистрированные квалифицированные инвестиционные проекты; Компании, которые соответствуют двум из трех нижеуказанных критериев:

Годовая выручка превышает 4 миллиарда камбоджийских риелей (около 1 миллиона USD) Общий объем активов превышает 3 миллиарда камбоджийских риелей (около 750 тысяч USD)

Среднесписочное число наемных сотрудников превышает 100 человек.



Некоммерческие компании обязаны проходить аудит, если соблюдаются оба критерия:

годовой объем расходов превышает 2 миллиарда камбоджийских риелей; компании имеют по меньшей мере 20 сотрудников.



Компании, которые подпадают под аудит, обязаны проводить его на протяжении минимум 3 последовательных лет, даже если они более не попадают под критерии аудита.

Аудит должен проводить местный аудитор, имеющий лицензию, выданную Национальным советом бухгалтерского учета. Аудиторское заключение, также как и финансовая отчетность, составляется на местном языке.

Консолидированная финансовая отчетность в Камбодже

В Камбодже предусмотрена подготовка консолидированной финансовой отчетности по группе компаний.

Для консолидации компании используют международный стандарт. Он предусматривает проведение консолидации на уровне материнской компании для всех дочерних предприятий, над которыми установлен контроль.

Стандарт предусматривает принципы установления контроля.

Штрафы в Камбодже за несоблюдение правил бухгалтерского учета

В Камбодже предусмотрены штрафы за несоблюдение правил бухгалтерского учета (например, несоответствие отчетного периода и ведение учета в другой валюте).

Размер штрафов до 2 миллионов камбоджийских риелей.

Отсутствие ведения бухгалтерского учета приводит к штрафу в размере 10 миллионов камбоджийских риелей.

Нарушение срока подачи финансовой отчетности – к 2 миллионам камбоджийских риелей.

В случае если нарушитель не уплатил штраф в течение 30 дней, сумма штрафа увеличивается в два раза.

В случае если нарушитель не уплатил штраф в течение 60 дней, сумма штрафа увеличивается в 3 раза.

Также законом предусмотрено увеличение штрафов за повторные нарушения.