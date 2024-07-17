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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Гонконг принял законопроект о налоговых льготах для Patent Box

26 июня 2024 года Законодательный совет Гонконга принял законопроект о введении нового режима Patent Box в Гонконге, в соответствии с которым соответствующий доход будет облагаться налогом по ставке 5%.

Ксения Шилкина
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Законопроект, вводящий новую налоговую льготу для Patent Box в Гонконге, был принят в основном в нынешнем виде. Соответствующее постановление было опубликовано 25 июля 2024 года и будет иметь ретроспективную силу для финансовых лет, заканчивающихся 1 апреля 2023 года или после этой даты.

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В соответствии с новым режимом, льготная часть подлежащей налогообложению прибыли от приемлемого дохода от интеллектуальной собственности, полученная правомочным владельцем или лицензиатом соответствующей интеллектуальной собственности, по выбору будет облагаться льготной ставкой налога в размере 5%.

Часть приемлемого дохода от интеллектуальной собственности, которая будет облагаться налогом по льготной ставке 5%, будет определяться способом, который будет соответствовать «нексусному подходу» в Действия 5 BEPS, а также будет учитывать определенные расходы, понесенные предыдущими владельцами нематериального актива при соблюдении условий.

По материалам orbitax.com

#Гонконг#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Гонконг#налоговые льготы