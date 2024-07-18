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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Налоговые органы Бразилии вынесли решение о порядке платежей за распространение программного обеспечения

В постановлении частного письма налоговые органы Бразилии постановили, что платежи за границу за право коммерциализации или распространения программного обеспечения в Бразилии должны рассматриваться как роялти для целей налогообложения.

Ксения Шилкина
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В июне 2024 года налоговые органы Бразилии (RFB) опубликовали Постановление в частном письме («Solução de Consulta» на португальском языке) № 177 от 24 июня 2024 года (Постановление), в котором рассматривается налоговый режим денежных переводов за границу для получения права на коммерциализацию или распространение программного обеспечения.

RFB постановил, что такие выплаты классифицируются как роялти для целей налогообложения в Бразилии и, следовательно, облагаются налогом у источника выплаты по ставке 15%. Кроме того, RFB постановил, что платежи за право распространять или лицензировать облачные платформы без передачи исходного кода не облагаются 10-процентным взносом на вмешательство в экономическую сферу (CIDE). Наконец, в постановлении также подтверждено, что роялти за программное обеспечение не облагаются взносами в фонд социального страхования при импорте (PIS/COFINS-Import) при условии, что эти суммы отделены от любых связанных услуг в сопроводительной документации.

По материалам orbitax.com

#Бразилия#программное обеспечение#роялти
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бразилия#программное обеспечение#роялти