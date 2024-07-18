Налоговые органы Бразилии вынесли решение о порядке платежей за распространение программного обеспечения

В июне 2024 года налоговые органы Бразилии (RFB) опубликовали Постановление в частном письме («Solução de Consulta» на португальском языке) № 177 от 24 июня 2024 года (Постановление), в котором рассматривается налоговый режим денежных переводов за границу для получения права на коммерциализацию или распространение программного обеспечения.

RFB постановил, что такие выплаты классифицируются как роялти для целей налогообложения в Бразилии и, следовательно, облагаются налогом у источника выплаты по ставке 15%. Кроме того, RFB постановил, что платежи за право распространять или лицензировать облачные платформы без передачи исходного кода не облагаются 10-процентным взносом на вмешательство в экономическую сферу (CIDE). Наконец, в постановлении также подтверждено, что роялти за программное обеспечение не облагаются взносами в фонд социального страхования при импорте (PIS/COFINS-Import) при условии, что эти суммы отделены от любых связанных услуг в сопроводительной документации.