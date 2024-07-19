Совет Шуры Омана одобрил проект закона о подоходном налоге с населения

Совет шуры Омана (Маджлис аш-Шура) 27 июня 2024 года одобрил новый законопроект о введении подоходного налога с населения, который был направлен на утверждение в Государственный совет.

Сообщается, что законопроект предусматривает налогообложение иностранных граждан с доходов, полученных в Омане, превышающих 100 000 долларов США, а также налогообложение граждан-резидентов с чистого мирового дохода, превышающего 1 миллион долларов США.

Для иностранных граждан будут применяться налоговые ставки от 5% до 9%, а для резидентов будет применяться фиксированная ставка в размере 5%. Однако точные ставки еще не определены.