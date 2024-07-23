Законопроект о введении корпоративного налога в Бахрейне внесен законодателями

В этих предложениях большинство деталей оставлено на усмотрение исполнительных постановлений, которые будет разработано правительством. Однако в нем уточняется, что корпоративный налог будет уплачиваться любым юридическим лицом, осуществляющим коммерческую экономическую деятельность и зарегистрированным или обязанным быть зарегистрированным для уплаты налога. Сама налоговая база будет состоять из валового дохода после вычета разумных расходов, необходимых для получения или поддержания дохода, переноса убытков, льгот и пожертвований.