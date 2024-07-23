Законопроект о введении корпоративного налога в Бахрейне внесен законодателями

Группа законодателей внесла на рассмотрение законопроект, предлагающий ввести систему корпоративного налогообложения в Бахрейне.
В этих предложениях большинство деталей оставлено на усмотрение исполнительных постановлений, которые будет разработано правительством. Однако в нем уточняется, что корпоративный налог будет уплачиваться любым юридическим лицом, осуществляющим коммерческую экономическую деятельность и зарегистрированным или обязанным быть зарегистрированным для уплаты налога. Сама налоговая база будет состоять из валового дохода после вычета разумных расходов, необходимых для получения или поддержания дохода, переноса убытков, льгот и пожертвований.
Ставка налога будет варьироваться в зависимости от сектора экономики и через некоторое время увеличится следующим образом:
Освобождение будет распространяться на часть годового чистого дохода, не превышающего 30 000 индийских динаров, а также на всю прибыль компаний, достигших 100% «бахранизации».
Обращаем внимание, что в декабре 2023 года правительство выступило против аналогичной инициативы законодателей и обязалось внести поддержанное правительством предложение к марту 2024 года.
По материалам orbitax.com
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