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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Законопроект о введении корпоративного налога в Бахрейне внесен законодателями

Группа законодателей внесла на рассмотрение законопроект, предлагающий ввести систему корпоративного налогообложения в Бахрейне.

Ксения Шилкина
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В этих предложениях большинство деталей оставлено на усмотрение исполнительных постановлений, которые будет разработано правительством. Однако в нем уточняется, что корпоративный налог будет уплачиваться любым юридическим лицом, осуществляющим коммерческую экономическую деятельность и зарегистрированным или обязанным быть зарегистрированным для уплаты налога. Сама налоговая база будет состоять из валового дохода после вычета разумных расходов, необходимых для получения или поддержания дохода, переноса убытков, льгот и пожертвований.

Ставка налога будет варьироваться в зависимости от сектора экономики и через некоторое время увеличится следующим образом:

  • 5% с ежегодным увеличением на 1% до достижения ставки 7% для банков, финансовых учреждений, лизинговых компаний, страховых и перестраховочных компаний, компаний связи и финансовых брокеров, включая чистый доход, реализованный зарубежными филиалами таких компаний и включенный в состав их окончательные отчеты;
  • 6% для чистой проверенной прибыли, полученной зарубежными филиалами бахрейнских компаний и включенной в их окончательную отчетность; и
  • 3% с ежегодным увеличением на 1% до достижения ставки 5% для всех остальных налогоплательщиков. Если только не освобождено.

Освобождение будет распространяться на часть годового чистого дохода, не превышающего 30 000 индийских динаров, а также на всю прибыль компаний, достигших 100% «бахранизации».

Обращаем внимание, что в декабре 2023 года правительство выступило против аналогичной инициативы законодателей и обязалось внести поддержанное правительством предложение к марту 2024 года.

По материалам orbitax.com

#Бахрейн#Изменения Законодательства#корпоративный налог
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бахрейн#Изменения Законодательства#корпоративный налог