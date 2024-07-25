Венесуэла снижает налог на финансовые операции до 0% для некоторых налогоплательщиков

Венесуэла опубликовала в Официальном вестнике Указ № 4.972 от 12 июля 2024 года, который снижает ставку налога на финансовые операции до 0% по определенным операциям для «специальных налогоплательщиков».

К так называемым «специальными налогоплательщиками» относятся крупные налогоплательщики, а также организации, связанные со специальными налогоплательщиками и лицами, действует от имени специальных налогоплательщиков.

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Ранее ставка налога составляла 2%. Указ также предусматривает, что ставка налога в размере 3% на платежные операции, осуществляемые в иностранной валюте или криптовалюте, не выпущенной Венесуэлой, продолжает применяться.

Указ № 4.972 вступил в силу 15 июля 2024 года.