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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Венесуэла снижает налог на финансовые операции до 0% для некоторых налогоплательщиков

Венесуэла опубликовала в Официальном вестнике Указ № 4.972 от 12 июля 2024 года, который снижает ставку налога на финансовые операции до 0% по определенным операциям для «специальных налогоплательщиков».

Ксения Шилкина
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К так называемым «специальными налогоплательщиками» относятся крупные налогоплательщики, а также организации, связанные со специальными налогоплательщиками и лицами, действует от имени специальных налогоплательщиков.

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Ранее ставка налога составляла 2%. Указ также предусматривает, что ставка налога в размере 3% на платежные операции, осуществляемые в иностранной валюте или криптовалюте, не выпущенной Венесуэлой, продолжает применяться.

Указ № 4.972 вступил в силу 15 июля 2024 года.

По материалам orbitax.com

#налоговые льготы#налогоплательщик
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#налогоплательщик