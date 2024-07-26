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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Литва утвердила повышение налогов для финансирования Фонда государственной обороны

28 июня 2024 года президент Литвы подписал различные налоговые меры для финансирования нового Фонда государственной обороны.

Ксения Шилкина
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Меры применяются с 1 января 2025 года и включают:

  • Продление временного солидарного взноса для банков до 31 декабря 2025 года (ранее планировалось завершить до 31 декабря 2024 года);
  • Увеличение стандартной ставки корпоративного налога с 15% до 16%, а также увеличение ставки налога на дивиденды до 16%;
  • Увеличение ставки корпоративного налога для малых компаний с 5% до 6%;
  • Отмена отраслевых льгот по корпоративному подоходному налогу для учреждений здравоохранения и компаний по страхованию жизни;
  • Повышение акцизов на алкоголь и табак, а также на бензин, дизельное топливо и другие виды топлива.

Также планируется ввести 10-процентный взнос по договорам страхования, за исключением страхования жизни и гражданской ответственности физических лиц, однако этот вопрос еще не окончательно решен.

По материалам orbitax.com

#Изменения Законодательства#корпоративный налог#Литва
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Изменения Законодательства#корпоративный налог#Литва