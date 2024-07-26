Литва утвердила повышение налогов для финансирования Фонда государственной обороны
28 июня 2024 года президент Литвы подписал различные налоговые меры для финансирования нового Фонда государственной обороны.
Меры применяются с 1 января 2025 года и включают:
- Продление временного солидарного взноса для банков до 31 декабря 2025 года (ранее планировалось завершить до 31 декабря 2024 года);
- Увеличение стандартной ставки корпоративного налога с 15% до 16%, а также увеличение ставки налога на дивиденды до 16%;
- Увеличение ставки корпоративного налога для малых компаний с 5% до 6%;
- Отмена отраслевых льгот по корпоративному подоходному налогу для учреждений здравоохранения и компаний по страхованию жизни;
- Повышение акцизов на алкоголь и табак, а также на бензин, дизельное топливо и другие виды топлива.
Также планируется ввести 10-процентный взнос по договорам страхования, за исключением страхования жизни и гражданской ответственности физических лиц, однако этот вопрос еще не окончательно решен.