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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Парагвай вводит льготный режим НДС для импорта и продажи товаров туристам

Парагвай опубликовал Указ № 2063, которым устанавливается новый режим шопинг-туризма (Régimen de Turismo de Compras – RTC).

Ксения Шилкина
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RTC предоставляет специальный режим НДС для соответствующих критериям компаний в Парагвае, которые импортируют и продают определенные товары туристам в определенных городах, вступающих в силу с 9 июля 2024 года, включая города Асунсьон, Сьюдад-дель-Эсте, Энкарнасьон, Педро Хуан Кабальеро, Пилар и Сальто дель Гуайра.

В соответствии с этим режимом компании, соответствующие критериям, платят НДС и авансируют корпоративный подоходный налог (IRE) на импорт следующим образом:

  • НДС 10% от 12,5% стоимости товара; и
  • 1% IRE от таможенной стоимости товара.

Последующая продажа импортных товаров туристам или другим компаниям в рамках режима RTC освобождается от НДС, а входящий НДС, уплаченный за импортированные товары, рассматривается как вычитаемый расход для целей IRE. Если товары, импортированные в соответствии с этим режимом, продаются физическим лицам-резидентам или другим компаниям, применяется стандартная ставка НДС 10%, и входящий НДС может компенсировать взимаемый исходящий НДС.

Чтобы соответствовать критериям, компания должна соблюдать свои обязательства по налогам и социальному обеспечению и не пользоваться другим преференциальным режимом. Кроме того, компания должна вести бизнес не менее 2 лет, что подтверждается финансовой отчетностью, капитал компании должен составлять не менее 6 миллиардов PYG, и компания должна иметь внутренний банковский счет для оплаты импортируемых товаров с баланса не менее 200 000 долларов США или эквивалентную сумму за предыдущие три месяца.

Режим применяется сроком на 2 года и может быть продлен при соблюдении условий.

По материалам orbitax.com

#импорт#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#импорт#НДС / VAT