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Ксения Шилкина
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Таможня Дубая публикует политику добровольного раскрытия информации

Таможня Дубая выпустила таможенную политику № (58/2024) о системе добровольного раскрытия информации.

Ксения Шилкина
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Эта инициатива дает импортерам и экспортерам в Дубае право исправлять предыдущие ошибки в своих таможенных декларациях, облегчая соблюдение процедурных норм и упрощая процесс уплаты любых таможенных пошлин.

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Система добровольного раскрытия информации предлагает импортерам и экспортерам Дубая возможность получить частичное или полное освобождение от таможенных штрафов за нарушения, о которых они сообщают самостоятельно до того, как их выявит таможня Дубая.

12 июня 2024 года таможня Дубая выпустила таможенную политику № (58/2024) о системе добровольного раскрытия информации (VDS), чтобы поощрять раскрытие информации импортерами и экспортерами в Дубае. Эта политика является важным событием для торгового сообщества Дубая, поскольку она определяет структурированный подход к добровольному раскрытию информации о нарушениях таможенных правил, призванный поощрять соблюдение таможенных правил и прозрачность, а также обеспечивать основу для исправления прошлых ошибок.

По материалам ey.com

#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#таможенное регулирование
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#таможенное регулирование