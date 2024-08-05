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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Таиланд вносит основные временные изменения в сбор НДС/акцизного налога на импорт товаров с низкой стоимостью

Таможня Таиланда объявила о временных мерах, которые делают почти все товары, импортируемые в Таиланд, подлежащими импортной пошлине и налогу на добавленную стоимость (НДС), независимо от их стоимости.

Ксения Шилкина
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Временные меры вступают в силу с 5 июля 2024 года до конца календарного года.

Исторически товары с низкой стоимостью (LVG) определялись в Таможенном уведомлении (CN) № 191/2561 (2018) как товары стоимостью не более 1500 тайских бат. В связи с этим импорт LVG в Таиланд специально освобожден от пошлины в соответствии с Частью 4 (Тип 12) Декрета о таможенных тарифах B.E. 2530 (1987).

Аналогичным образом, импорт LVG освобождается от 7% НДС в соответствии с Налоговым кодексом и от акцизного налога (в случае подакцизных товаров) в соответствии с Законом об акцизах B.E.2560 в соответствии с положениями CN191 и Части 4 (Тип 12), упомянутыми выше.

С этими освобождениями импортная покупка LVG у зарубежных поставщиков (обычно через платформы электронной коммерции) не облагается НДС и акцизным налогом (в случае подакцизных товаров), тогда как покупка LVG у местных поставщиков облагается этими налогами. Это несоответствие ставит отечественные товары и местных бизнес-операторов в невыгодное положение по сравнению с зарубежными товарами и поставщиками.

Чтобы уравнять условия игры и обеспечить справедливость для отечественных товаров и местных бизнес-операторов, Министерство финансов 29 апреля 2024 года объявило, что Департамент доходов внесет необходимые поправки в Налоговый кодекс для взимания НДС с LVG стоимостью более 1 бата до 1500 батов.

4 июня 2024 года Кабинет министров Таиланда одобрил введение НДС на импортируемые LVG стоимостью свыше 1 бата.

По материалам ey.com

#НДС / VAT#Таиланд
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Таиланд