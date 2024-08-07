Индия вводит единую ставку налога на товары и услуги (IGST) в размере 5%

Правительство Индии объявило о введении единой интегрированной ставки налога на товары и услуги (IGST) в размере 5% на все детали самолетов и авиационных двигателей с 15 июля 2024 года.

По словам министра гражданской авиации Индии, единая ставка была введена для решения проблем, связанных с применением предыдущих различных ставок в размере 5%, 12%, 18% и 28% на компоненты самолетов.

Кроме того, единая ставка в размере 5% направлена ​​на снижение эксплуатационных расходов, решение проблем с налоговыми льготами и привлечение инвестиций в сектор технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO).