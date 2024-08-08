Франция продлевает действие временного взноса солидарности в секторе производства электроэнергии

Франция опубликовала Указ № 2024-825 от 16 июля 2024 года, который вносит поправки в Указ № 2023-522 от 28 июня 2023 года в отношении правил декларирования и уплаты временного взноса солидарности в секторе производства электроэнергии.

Взнос был введен в рамках Закона о финансах на 2023 год и продлен на дополнительный период с 1 января по 31 декабря 2024 года Законом о финансах на 2024 год.

Взнос взимается с производителей электроэнергии во Франции, за некоторыми исключениями, и равен сумме (марже) выручки, превышающей установленные пороговые суммы за мегаватт-час, уменьшенной на 10% (т. е. 90% налог на положительную маржу), при этом установленные суммы варьируются от 40 до 175 евро за мегаватт-час в зависимости от типа и масштаба производства электроэнергии, включая ядерную, ветровую, гидроэнергетику, природный газ, биомассу и т. д.

Согласно Закону о финансах на 2023 год, взнос подлежал уплате за периоды с 1 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года, с 1 декабря 2022 года по 30 июня 2023 года и с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года. Согласно Закону о финансах на 2023 год, срок уплаты взносов продлен на дополнительный четвертый период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Для целей этого четвертого периода Указ № 2024-825 от 16 июля 2024 года предусматривает, среди прочего, что уплата взносов должна быть произведена не позднее 25 июля 2024 года, а рассрочка платежа должна быть произведена до 25 октября 2024 года.