Официально опубликован фискальный пакет Аргентины

Федеральная налоговая служба Аргентины опубликовала Декрет 608/2024, устанавливающий некоторые аспекты фискального пакета, предусмотренного Законом 27,743.

Закон 27,743 вводит режим урегулирования налоговых, таможенных и социальных обязательств, а также режим урегулирования активов. Кроме того вводит изменения в подоходный налог с физических лиц и устанавливает сниженные ставки налога на имущество физических лиц, которые ранее были отклонены Сенатом Аргентины.

После публикации в бюллетене от 12 июля 2024 года исполнительная власть приняла ряд важных налоговых мер.

Одной из таких мер является декларирование и упорядочивание незадекларированных активов, включая активы, находящиеся как в Аргентине, так и за рубежом. Режим распространяется на физических и юридических лиц, являющихся налоговыми резидентами Аргентины, и первоначально открыт для подачи заявок до 30 апреля 2025 года. Активы на сумму до 100 000 USD могут быть легализованы без уплаты соответствующего налога. Исключение составляют некоторые иностранные активы, в том числе находящиеся в юрисдикциях, отнесенных ФАТФ к категории высокого риска или подлежащих усиленному мониторингу.

Еще одной мерой является новый режим добровольной уплаты задолженности по налогам, таможенным платежам и социальному обеспечению. Налогоплательщики могут подать заявку на участие в этом режиме в отношении задолженности, подлежащей погашению по состоянию на 31 марта 2024 года, с исключениями для некоторых налоговых обязательств. Реформа также позволяет налогоплательщикам досрочно уплатить налог на имущество физических лиц за 2023-2027 годы. Такие налогоплательщики получат более низкую налоговую ставку и налоговую стабильность до 2038 года.

16 июля 2024 года налоговый орган Аргентины (Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP) опубликовал Генеральное постановление № 5,525, устанавливающее порядок реализации Закона.