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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Вьетнам вводит новый налог на прибыль предприятий

Министерство финансов Вьетнама разработало новый закон о налоге на прибыль предприятий, который, как ожидается, будет представлен в парламент для консультаций в октябре 2024 года.

Ксения Шилкина
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Ожидается, что окончательный проект будет одобрен в мае 2025 года и вступит в силу с 1 января 2026 года.

Некоторые из ключевых изменений по сравнению с действующим законом включают:

  • Положения об обращении с нерезидентными организациями в качестве налогоплательщиков для целей налога на прибыль предприятий при получении дохода во Вьетнаме, включая доход от предоставления товаров и услуг в форме предприятий электронной коммерции и цифровых предприятий, независимо от их статуса постоянного представительства во Вьетнаме;
  • Введение налога в размере 2% на валовую выручку от прямой передачи акций иностранной компанией, уплачиваемого продавцом, вместо текущего налога в размере 20% на прирост, а также новые правила для того же налога в размере 2%, уплачиваемого продавцом при косвенных передачах;
  • Положение о том, что входящий НДС, который не был вычтен из исходящего НДС и не подлежит возмещению НДС, может быть учтен как вычитаемый расход;
  • Добавление новых отраслей в список отраслей, имеющих право на льготы по налогу на прибыль предприятий;
  • Введение новых ставок налога на прибыль предприятий в размере 15% или 17% для микро- и малых предприятий в зависимости от общего дохода за предыдущий год;
  • Введение новых льгот по налогу на прибыль предприятий в экономических зонах и зонах высоких технологий; и
  • Расширение реализации глобального минимального налога с положениями о правилах недоналоговых платежей/прибыли (UTPR) и положениями о правиле субъекта налогообложения (STTR) после присоединения Вьетнама к Многосторонней конвенции STTR (Вьетнам уже внедрил IIR и QDMTT).

По материалам orbitax.com

#Вьетнам#налог на прибыль (Corporation Tax)
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Вьетнам#налог на прибыль (Corporation Tax)