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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Бермуды проводят консультации по административным положениям нового корпоративного налога на прибыль

Правительство Бермудских островов объявило о проведении первой публичной консультации по административным положениям корпоративного налога на прибыль.

Ольга Кутяева
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Консультационный документ охватывает положения по администрированию нового 15%-го налога на прибыль, который будет применяться с 1 января 2025 года для налогоплательщиков на Бермудских островах, подпадающих под действие правил глобального минимального налога (GloBE), предусмотренных в рамках Компонента 2.

Крайний срок представления комментариев - 4 сентября 2024 года, а вторая консультация запланирована на конец года.

Закон о корпоративном налоге на прибыль (основной закон) был принят в декабре 2023 года и предусматривает, что бермудские группы учредителей, состоящие из одного или нескольких бермудских учредителей группы MNE, облагаются бермудским корпоративным налогом на прибыль в отношении финансовых лет, начинающихся с 1 января 2025 года.

Закон вступит в силу в 2025 году, что даст MNE необходимое время для перестройки своих систем при переходе к уплате корпоративного налога на прибыль на Бермудских островах.

По материалам Government of Bermuda

#Бермудские острова#налог на прибыль (Corporation Tax)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бермудские острова#налог на прибыль (Corporation Tax)