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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия удваивает фиксированный налог на зарубежный доход для новых налоговых резидентов

На своем заседании, состоявшемся 7 августа 2024 года, Совет министров Италии одобрил указ-закон, вводящий различные «срочные фискальные меры».

Ксения Шилкина
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Одной из основных мер является увеличение замещающего налога на доход, полученный за рубежом в рамках режима фиксированной ставки для физических лиц, которые переводят свое налоговое резидентство в Италию, со 100 000 евро до 200 000 евро в год.

Фиксированная ставка налога применяется в течение первых 15 лет после приобретения итальянского налогового резидентства. Повышение будет применяться к новым резидентам после вступления указа-закона в силу.

Изменение не будет применяться к существующим резидентам, облагаемым налогом в рамках этого режима.

По материалам orbitax.com

#Италия#налоговый резидент
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Италия#налоговый резидент