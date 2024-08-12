Италия удваивает фиксированный налог на зарубежный доход для новых налоговых резидентов

На своем заседании, состоявшемся 7 августа 2024 года, Совет министров Италии одобрил указ-закон, вводящий различные «срочные фискальные меры».
Одной из основных мер является увеличение замещающего налога на доход, полученный за рубежом в рамках режима фиксированной ставки для физических лиц, которые переводят свое налоговое резидентство в Италию, со 100 000 евро до 200 000 евро в год.
Фиксированная ставка налога применяется в течение первых 15 лет после приобретения итальянского налогового резидентства. Повышение будет применяться к новым резидентам после вступления указа-закона в силу.
Изменение не будет применяться к существующим резидентам, облагаемым налогом в рамках этого режима.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь