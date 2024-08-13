Кыргызстан снижает ставку взносов на социальное обеспечение и вводит 3% ставку налога на прибыль от определенных видов деятельности

Государственная налоговая служба Кыргызстана (ГНС) недавно выпустила пресс-релиз, в котором объявила о снижении стандартной ставки взносов на социальное обеспечение (страхование) и введение ставки налога на прибыль от деятельности за пределами территории Кыргызстана в размере 3%.

Государственная налоговая служба Кыргызстана (ГНС) объявила о снижении стандартной ставки взносов на социальное обеспечение (страхование) с 27,25% до 12,25% Законом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызстана в сфере налогообложения и социального страхования (Закон № 136 от 23 июля 2024 года), который был опубликован в Официальном вестнике 26 июля 2024 года.

Изменение включает стандартную ставку взносов в размере 2,25%, уплачиваемых работодателями, и стандартную ставку взносов в размере 10%, уплачиваемых работниками, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, с 1 августа 2024 года. В отношении лиц с ограниченными возможностями ставка взносов работодателя снижается до 1,25%, а ставка взносов работника — до 2%. Для пенсионеров ставка взносов работника снижается до 8%.

Еще одной важной мерой Закона № 136 является введение ставки налога на прибыль от деятельности за пределами территории Кыргызстана в размере 3%, что требует ведения раздельного учета.

Кроме того, дивиденды, выплачиваемые из прибыли, облагаемой по ставке 3%, организациям-нерезидентам, не связанным постоянным представительством в Кыргызстане, облагаются подоходным налогом по ставке 0%. Для этой цели под деятельностью за пределами территории Кыргызстана понимается реализация товаров за пределами территории Кыргызстана, где Кыргызстан не является местом происхождения товара, т. е. товаров, которые не пересекают Государственную границу Кыргызстана.