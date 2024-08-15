Совет министров Саудовской Аравии утвердил обновленный закон об инвестициях

Саудовское Агентство печати выпустило релиз, в котором сообщается об утверждении нового обновленного Закона об инвестициях, который был опубликован 11 августа.

Как поясняется в самом законе, его целью является развитие и повышение конкурентоспособности инвестиционной среды в Королевстве, содействие экономическому развитию и создание рабочих мест путем обеспечения привлекательного инвестиционного климата, что включает в себя следующее:

содействие созданию инвестиций, владению их активами, а также выходу из них или их ликвидации;

гарантирование и поощрение прав инвесторов;

обеспечение равного обращения с местными и иностранными инвесторами;

обеспечение прозрачных, эффективных и справедливых процедур для инвесторов и их инвестиций; и

продвижение принципа конкурентной нейтральности и справедливости и обеспечение равных возможностей в сфере инвестиций.

Закон об инвестициях отменяет Закон об иностранных инвестициях и его подзаконные акты. Основные различия между Законом об инвестициях и Законом об иностранных инвестициях заключаются в следующем:

Закон об инвестициях распространяется как на местных, так и на иностранных инвесторов;

требование к иностранным инвесторам получать лицензию отменяется и заменяется упрощенным процессом регистрации;

сфера разрешенных действий в целом более открыта, при этом иностранные инвесторы могут подавать заявки на участие в инвестиционной деятельности, включенной в список исключений;

обеспечивается равное отношение к отечественным и иностранным инвесторам;

усилено управление предоставлением инвесторам инвестиционных стимулов и льгот;

создан четкий и прозрачный механизм рассмотрения жалоб;

права местных и иностранных инвесторов приведены в соответствие с международными инвестиционными принципами и политикой; и

уделяется особое внимание защите интеллектуальной собственности и конфиденциальной деловой информации.

Новый закон об инвестициях вступит в силу через 180 дней после его опубликования, а исполнительный регламент для его реализации будет издан в течение тех же 180 дней.