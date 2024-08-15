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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Совет министров Саудовской Аравии утвердил обновленный закон об инвестициях

Саудовское Агентство печати выпустило релиз, в котором сообщается об утверждении нового обновленного Закона об инвестициях, который был опубликован 11 августа.

Ольга Кутяева
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Как поясняется в самом законе, его целью является развитие и повышение конкурентоспособности инвестиционной среды в Королевстве, содействие экономическому развитию и создание рабочих мест путем обеспечения привлекательного инвестиционного климата, что включает в себя следующее:

  • содействие созданию инвестиций, владению их активами, а также выходу из них или их ликвидации;
  • гарантирование и поощрение прав инвесторов;
  • обеспечение равного обращения с местными и иностранными инвесторами;
  • обеспечение прозрачных, эффективных и справедливых процедур для инвесторов и их инвестиций; и
  • продвижение принципа конкурентной нейтральности и справедливости и обеспечение равных возможностей в сфере инвестиций.

Закон об инвестициях отменяет Закон об иностранных инвестициях и его подзаконные акты. Основные различия между Законом об инвестициях и Законом об иностранных инвестициях заключаются в следующем:

  • Закон об инвестициях распространяется как на местных, так и на иностранных инвесторов;
  • требование к иностранным инвесторам получать лицензию отменяется и заменяется упрощенным процессом регистрации;
  • сфера разрешенных действий в целом более открыта, при этом иностранные инвесторы могут подавать заявки на участие в инвестиционной деятельности, включенной в список исключений;
  • обеспечивается равное отношение к отечественным и иностранным инвесторам;
  • усилено управление предоставлением инвесторам инвестиционных стимулов и льгот;
  • создан четкий и прозрачный механизм рассмотрения жалоб;
  • права местных и иностранных инвесторов приведены в соответствие с международными инвестиционными принципами и политикой; и
  • уделяется особое внимание защите интеллектуальной собственности и конфиденциальной деловой информации.

Новый закон об инвестициях вступит в силу через 180 дней после его опубликования, а исполнительный регламент для его реализации будет издан в течение тех же 180 дней.

По материалам Orbitax

#инвестиции#Саудовская Аравия
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Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#инвестиции#Саудовская Аравия