Литовский парламент рассматривает поправки к правилам НДС для малого бизнеса

Среди прочего, законопроект предусматривает увеличение порога для регистрации НДС для малого бизнеса с 45 000 евро до 55 000 евро. Законопроект также предусматривает реализацию схемы ЕС для малого бизнеса для трансграничных поставок. Это включает в себя то, что налогооблагаемое лицо, учрежденное в другом государстве-члене ЕС, может применять схему малого бизнеса (освобождение от НДС) в Литве, если его годовой оборот в Литве не превышает 55 000 евро, а годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро. Также включены меры, позволяющие малому бизнесу, учрежденному в Литве, запрашивать применение освобождения в других государствах-членах ЕС, если его годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро.