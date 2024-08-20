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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Литовский парламент рассматривает поправки к правилам НДС для малого бизнеса

Литовский парламент (Сейм) рассматривает законопроект о внесении поправок в Закон о налоге на добавленную стоимость.

Ксения Шилкина
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Среди прочего, законопроект предусматривает увеличение порога для регистрации НДС для малого бизнеса с 45 000 евро до 55 000 евро. Законопроект также предусматривает реализацию схемы ЕС для малого бизнеса для трансграничных поставок. Это включает в себя то, что налогооблагаемое лицо, учрежденное в другом государстве-члене ЕС, может применять схему малого бизнеса (освобождение от НДС) в Литве, если его годовой оборот в Литве не превышает 55 000 евро, а годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро. Также включены меры, позволяющие малому бизнесу, учрежденному в Литве, запрашивать применение освобождения в других государствах-членах ЕС, если его годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро.

При условии одобрения меры законопроекта вступят в силу 1 января 2025 года.

По материалам orbitax.com

#Литва#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Литва#НДС / VAT