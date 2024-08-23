сегодня в 11:05

Совет министров Италии одобрил внедрение схемы ЕС для малого бизнеса по международным поставкам и публичной CbC-отчетности

Совет министров Италии утвердил Постановление о внедрении схемы ЕС для малого бизнеса в отношении международных поставок.

Согласно документу, налогооблагаемое лицо, учрежденное в другом государстве-члене ЕС, имеет право на освобождение от НДС в Италии, если его годовой оборот в Италии не превышает 85 000 EUR, а годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 EUR. Аналогичным образом, малые предприятия, учрежденные в Италии, могут запросить применение освобождения от НДС в других государствах-членах ЕС, если их годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 EUR, а их годовой оборот в другом государстве-члене ЕС не превышает порог оборота, установленный в другом государстве.

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Схема будет применяться с 1 января 2025 года.

Совет министров также утвердил Постановление о внедрении требований к публичной отчетности по странам (CbC) в соответствии с Директивой (ЕС) 2021/2101. Требования должны применяться с даты начала первого финансового года, начинающегося с 22 июня 2024 года.