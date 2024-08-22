Перу вводит новые правила налогообложения провайдеров цифровых услуг-нерезидентов

Власти Перу приняли Закон № 1623, устанавливающий новые правила налогообложения нерезидентов - поставщиков цифровых услуг и устанавливающий ставку НДС в размере 18%. Правила распространяются на использование цифровых услуг через онлайн-платформы и импорт нематериальных активов через Интернет физ. лицами.

Такие операции по оказанию цифровых услуг между предприятиями и клиентами будут облагаться НДС по новой 18%-й ставке. Цифровые услуги определяются как любые услуги, которые предоставляются пользователю через интернет, платформы или технологии, используемые в интернете, которые являются автоматическими и нежизнеспособными без доступа к интернету.

Все услуги по этой теме:

Защита активов через владение иностранной компанией. Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами. Имя Некорректные данные Телефон Некорректные данные E-mail Некорректные данные Ваш вопрос (не обязательно) Заказать экспертную оценку Нажимая кнопку «Заказать экспертную оценку»,

Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

в соответствии с условиями политики конфиденциальности или напишите нам в мессенджере

К таким услугам относятся:

услуги потокового вещания (например, Netflix);

хранение информации (например, Google Drive);

доступ к социальным сетям или предоставление дополнительных платных функций (например, LinkedIn Premium);

онлайн-журналы или газеты, выходящие по подписке;

услуги удаленных конференций;

посредничество в предложении и спросе товаров или услуг (например, AirBnB).

Это также относится к нематериальным товарам, импортируемым через Интернет. Другими словами, к тем, которые постоянно загружаются покупателем, например, к программному обеспечению.

Поставщики цифровых услуг - нерезиденты должны будут удерживать НДС при покупке физ. лицами любых из этих товаров или услуг. Декларация по НДС должна подаваться и уплачиваться непосредственно в налоговый орган Перу ежемесячно в PEN или USD.

Закон устанавливает, что поставщики - нерезиденты не обязаны создавать домициль в Перу, а регистрация в Едином реестре налогоплательщиков не влечет за собой создание постоянного представительства в стране.

Документ официально вступит в силу после выхода нормативных актов, а взимание НДС начнется с 1 октября 2024 года.