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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Оман запускает программу стимулирования для рынка капитала

Управление по финансовым услугам Омана (FSA) объявило о запуске программы стимулирования для рынка капитала.

Ксения Шилкина
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Программа направлена ​​на привлечение частных компаний путем предоставления им возможности листинга на фондовой бирже Маската по трем различным путям, каждый из которых поддерживается специальным пакетом стимулов.

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  • Первый путь

Первый путь поощряет компании листинг на основном фондовом рынке и включает в себя следующие основные стимулы:

Возмещение двух третей подоходного налога в течение 5 лет после даты листинга на основном рынке, что приводит к эффективной налоговой ставке 5% с учетом стандартной ставки 15%;

Возможность уплаты подоходного налога в рассрочку в течение 6 месяцев после даты уплаты с освобождением от любых дополнительных налогов;

10% ценовая преференция при заключении контрактов на закупку и тендеров;

  • Второй путь

Второй путь устанавливает MSX-AIM (Фондовая биржа Маската — альтернативный инвестиционный рынок) специально для развивающихся компаний и включает следующие основные льготы:

Возмещение одной трети подоходного налога в течение 5 лет с даты листинга на MSX-AIM, что приводит к эффективной налоговой ставке 10% с учетом стандартной ставки 15%;

Возможность уплаты подоходного налога в рассрочку на срок до 6 месяцев после даты уплаты с освобождением от любых дополнительных налогов;

Ценовая преференция в размере 10% при заключении контрактов на закупку и тендеров; и

Освобождение от листинговых сборов и сборов за проспекты, взимаемых FSA, и от сборов трансфер-агента на 3 года.

  • Третий путь

Третий путь облегчает преобразование компаний LLC в SAOC (закрытые акционерные корпорации - Société Anonyme Omanaise Close) в качестве вводного этапа, чтобы помочь компаниям постепенно внедрять требования к управлению перед преобразованием в SAOG (публичные акционерные корпорации - Société Anonyme Omanaise Générale). Это включает в себя следующие основные стимулы:

Возмещение одной трети подоходного налога в течение 2 лет, что приводит к эффективной налоговой ставке 10% с учетом стандартной ставки 15%;

Возможность уплаты подоходного налога в рассрочку в течение 6 месяцев после даты уплаты с освобождением от любых дополнительных налогов; и

10% ценовая преференция при заключении контрактов на закупку и тендеров.

По материалам orbitax.com

#налоговые льготы#Оман
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#Оман