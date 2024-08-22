Оман запускает программу стимулирования для рынка капитала

Управление по финансовым услугам Омана (FSA) объявило о запуске программы стимулирования для рынка капитала.
Программа направлена на привлечение частных компаний путем предоставления им возможности листинга на фондовой бирже Маската по трем различным путям, каждый из которых поддерживается специальным пакетом стимулов.
Первый путь поощряет компании листинг на основном фондовом рынке и включает в себя следующие основные стимулы:
Возмещение двух третей подоходного налога в течение 5 лет после даты листинга на основном рынке, что приводит к эффективной налоговой ставке 5% с учетом стандартной ставки 15%;
Возможность уплаты подоходного налога в рассрочку в течение 6 месяцев после даты уплаты с освобождением от любых дополнительных налогов;
10% ценовая преференция при заключении контрактов на закупку и тендеров;
Второй путь устанавливает MSX-AIM (Фондовая биржа Маската — альтернативный инвестиционный рынок) специально для развивающихся компаний и включает следующие основные льготы:
Возмещение одной трети подоходного налога в течение 5 лет с даты листинга на MSX-AIM, что приводит к эффективной налоговой ставке 10% с учетом стандартной ставки 15%;
Возможность уплаты подоходного налога в рассрочку на срок до 6 месяцев после даты уплаты с освобождением от любых дополнительных налогов;
Ценовая преференция в размере 10% при заключении контрактов на закупку и тендеров; и
Освобождение от листинговых сборов и сборов за проспекты, взимаемых FSA, и от сборов трансфер-агента на 3 года.
Третий путь облегчает преобразование компаний LLC в SAOC (закрытые акционерные корпорации - Société Anonyme Omanaise Close) в качестве вводного этапа, чтобы помочь компаниям постепенно внедрять требования к управлению перед преобразованием в SAOG (публичные акционерные корпорации - Société Anonyme Omanaise Générale). Это включает в себя следующие основные стимулы:
Возмещение одной трети подоходного налога в течение 2 лет, что приводит к эффективной налоговой ставке 10% с учетом стандартной ставки 15%;
Возможность уплаты подоходного налога в рассрочку в течение 6 месяцев после даты уплаты с освобождением от любых дополнительных налогов; и
10% ценовая преференция при заключении контрактов на закупку и тендеров.
По материалам orbitax.com
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