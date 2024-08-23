Правительство Филиппин отмечает поддержку отрасли в продлении 12% НДС для иностранных поставщиков цифровых услуг

Министр финансов встретился с высокопоставленными должностными лицами Netflix 20 августа 2024 года, чтобы обсудить предлагаемый 12% НДС для иностранных поставщиков цифровых услуг, и должностные лица выразили решительную поддержку этой меры.
Предложение было ранее одобрено Палатой представителей в декабре 2022 года, но не было принято в Сенате. Недавно оно было повторно внесено. Ниже приводится сообщение Министерства финансов о встрече.
Министр финансов Ральф Г. Ректо встретился с высокопоставленными должностными лицами Netflix 20 августа 2024 года, чтобы обсудить законопроект о налоге на добавленную стоимость для иностранных поставщиков цифровых услуг, который в настоящее время ожидает принятия.
Представители Netflix выразили решительную поддержку этой мере, подчеркнув, что она уравняет правила игры между местными и международными поставщиками цифровых услуг. Это поможет получить дополнительные государственные доходы для проектов и программ развития для филиппинского народа.
Секретарь Ректо дал разъяснения по законопроекту и заверил Netflix в приверженности правительства поддержке роста отрасли.
Netflix поделился своим стремлением к реализации законопроекта и взял на себя обязательство сотрудничать с правительством для достижения взаимовыгодных результатов.
По материалам orbitax.com
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