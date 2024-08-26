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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Багамские острова начинают финальные консультации по минимальному налогу на прибыль для MNE

Правительство Багамских островов опубликовало проект закона о минимальном налоге на прибыль для MNE 2024 года, консультации по которому продлятся до 16 сентября.

Ольга Кутяева
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Новый минимальный налог на прибыль учитывает влияние глобальных налоговых реформ на юрисдикцию, в первую очередь глобального минимального корпоративного налога ОЭСР / G20 для крупных транснациональных предприятий (MNE). В соответствии с ним все такие предприятия должны уплачивать минимальную эффективную ставку налога в размере 15% на прибыль в каждой из более чем 130 юрисдикций, подписавших соглашение, включая Багамы. Это подкрепляется основанным на договоре правилом о налогообложении, которое позволяет удерживать 9% с некоторых трансграничных платежей.

Правительство заявляет, что законопроект является «важнейшим шагом в защите наших национальных интересов. «Это необходимая временная мера для обеспечения того, чтобы 15%-й квалифицированный внутренний минимальный налог, причитающийся крупным MNE, взимался внутри страны, а не за рубежом. Широкомасштабное международное применение Компонента 2 означает, что MNE, работающие на Багамах, скорее всего, будут обязаны платить в другую юрисдикцию налог на прибыль, приходящуюся на Багамы».

Таким образом, внутренний минимальный налог на прибыль начнет начисляться с этого года, поскольку, согласно предложенному законопроекту, он вступит в силу 1 января 2024 года. Он не будет применяться к компаниям без иностранного присутствия, компаниям с годовым оборотом менее 750 000 EUR, некоммерческим организациям и некоторым другим освобожденным от налога организациям.

Законопроект будет представлен на утверждение Парламента 9 октября. Тем временем Правительство продолжает оценивать более широкие реформы корпоративного налога. Ранее Правительство обещало, что более широкий налог на прибыль будет предложен только после надлежащих консультаций и «с большим запасом времени», чтобы багамские предприятия могли должным образом подготовиться.

«Разработка и внедрение системы подоходного налога с нуля - это огромная работа. Необходимо больше времени, чтобы оценить преимущества создания такой системы и взвесить варианты политики» - заявило Правительство

Правительство также предлагает представить более подробную информацию о программе стимулирования MNE, включая квалифицированные налоговые льготы, подлежащие возврату, позднее в 2024 году.

По материалам STEP

#Багамские острова#Глобальный минимальный налог (GMT)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Багамские острова#Глобальный минимальный налог (GMT)